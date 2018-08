Diogo Figueiras retrata-se depois de insultar um adepto

Lateral do Braga trocou insultos com um adepto e agora foi punido pelo clube.

Na ressaca do empate (3-3) com o Santa Clara, Diogo Figueiras envolveu-se numa troca de insultos com um adepto através do Instagram. As mensagens privadas trocadas entre ambos tornaram-se públicas e obrigaram o Braga a emitir um comunicado, no qual o lateral-direito se retrata pelo sucedido.

Comuniciado do Braga:

Perante a publicação parcial de mensagens privadas (o que à luz do Código Penal constitui um crime) entre um adepto e o jogador Diogo Figueiras, o SC Braga entende prestar os seguintes esclarecimentos:

- Independentemente de estarmos perante um comportamento isolado, ocorrido num contexto muito particular e como reação a uma pressão inaceitável, foi ouvido o jogador e aplicado o regulamento interno. Este é, desde ontem, um assunto encerrado para o SC Braga;

- Porém, e dada a expressão pública do episódio, cabe ao clube a condenação, e mais ainda perante a memória de factos recentes, de qualquer sócio ou adepto que exteriorize o seu descontentamento com insultos e ameaças. De igual modo, é condenável, tanto ética como legalmente, a divulgação pública de correspondência privada, reclamando julgamentos populares tão próprios da nossa sociedade digital, mas que não podem nunca sobrepor-se ao código de conduta interno imposto pelos regulamentos do SC Braga;

- A pedido do próprio, publicamos infra uma declaração do jogador Diogo Figueiras;

- Sobre este episódio não serão feitos mais comentários por qualquer elemento do clube.

"O respeito pelos adeptos é um dos grandes pilares da minha carreira. Orgulho-me de ter deixado, por onde passei, a imagem de um jogador dedicado ao símbolo que representa e que honra os sócios e adeptos que o apoiam.

É essa a máxima que me acompanha no SC Braga, ciente de que o respeito que devo a quem nos segue é o respeito que devo a mim próprio, ao nome que construí tão arduamente e à carreira de que tanto me orgulho.

Sou, além de profissional de futebol, um cidadão que estima a sua família e a sua intimidade. Ao ver agredido aquilo que considero mais valioso, tive um comportamento de que não me orgulho e do qual sinto que me devo retratar."

Diogo Figueiras"