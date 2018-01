Diogo Figueiras recusa proposta e quer o Braga

Diogo Figueiras ainda deve fazer mais um jogo pelos gregos antes de se mudar para Braga

Apesar de ter sido titular nos últimos três jogos do Olympiacos, Diogo Figueiras está mesmo de saída do campeão grego e a caminho do Braga. Existe, há mais de uma semana, um princípio de acordo entre os dois clubes para a transferência definitiva do lateral-direito para os arsenalistas, que nem a recente investida de um clube turco, o Antalyaspor, conseguirá travar. Isto porque Diogo Figueiras já revelou aos seus representantes, e também ao Olympiacos, que está interessado numa mudança para Braga, uma vez que terá, no Minho, a possibilidade de continuar a jogar ao mais alto nível - ao contrário do que aconteceria no Antalyaspor, atual 16.º classificado do campeonato turco.

A saída de Diogo Figueiras é dada como certa na Grécia e só não aconteceu ainda porque o Olympiacos tem as duas principais opções para o lado direito da defesa momentaneamente indisponíveis. Omar Elabdellaoui, habitual titular e que na época passada esteve cedido ao Hull City de Marco Silva, está na fase final da recuperação de uma lesão que o afastou dos últimos três jogos da equipa - os tais que Diogo Figueiras jogou... -, enquanto o brasileiro Igor Carioca, contratado já durante este mês de janeiro, ainda aguarda pela finalização do processo de inscrição para ser opção.

Sendo assim, Diogo Figueiras ainda deverá jogar no próximo domingo pelo Olympiacos (visita ao terreno do Asteras Tripolis), consumando depois a mudança para Braga, até porque o atual mercado de transferências fecha na próxima quarta-feira (31 de janeiro). Ainda que não tenham sido revelados os contornos do negócio, o Olympiacos deverá garantir parte significativa do passe do lateral português, que também já aceitou baixar o salário para poder representar o Braga.