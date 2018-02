Danilo massacrado antes do descanso forçado

Danilo andou a jogar as últimas partidas no limite da sua condição física e vai aproveitar a ausência frente ao V. Setúbal (castigo) para recarregar baterias para o jogo europeu com o Marselha.

No final do jogo com o FC Porto, Abel Ferreira explicou que a agressividade portista, no "bom sentido" do termo, também pesou na derrota do Braga, tendo feito alusão às "25 faltas" cometidas pela equipa de Sérgio Conceição, que só custaram "um cartão amarelo", já perto do final (84"). Percebeu-se que parte significativa da estratégia do FC Porto passou por limitar a ação de Danilo na primeira fase de construção do jogo do Braga - mesmo assim, foi ele o melhor em campo dos arsenalistas -, ainda que na maior parte das vezes através do recurso à falta. Só o médio brasileiro sofreu dez (!) nos 87 minutos em que esteve em campo, quase tantas como a totalidade das infrações cometidas por toda a equipa do Braga (11), demasiado passiva neste particular. Este dado significativo levou o site "GoalPoint" a descobrir que nenhum outro jogador, nos seis principais campeonatos da Europa, tinha sofrido tantas faltas em tão pouco tempo de jogo (87") ao longo da temporada. Sérgio Oliveira foi o portista que mais faltas cometeu sobre Danilo (quatro), seguido de Herrera (duas), que viu o tal cartão amarelo na última de oito faltas que cometeu durante a partida.

O médio acabou por ser substituído já na parte final da partida, em claras dificuldades físicas, não tendo sofrido, no entanto, qualquer lesão muscular. O problema é que o brasileiro vem jogando nos limites da sua condição física, tendo, perante um jogo de enorme desgaste como foi o do Dragão, acabado por quebrar nos momentos finais.

A fadiga acumulada por uma época já com 34 jogos realizados - dos jogadores de campo, só Battaglia (36) e Bruno Fernandes (35) somam mais do que Danilo em Portugal - levou o médio ao limite, beneficiando agora da ausência por castigo no próximo jogo, a receção ao Vitória de Setúbal, para abrandar o ritmo nos dias que se seguem. Esta paragem obrigatória vai possibilitar que Danilo recarregue as baterias para o importante confronto com o Marselha, agendado para 15 de fevereiro. Instalado confortavelmente no quarto lugar do campeonato e já afastado da Taça de Portugal, o Braga vai apostar as fichas todas na eliminatória da Liga Europa...