Clube da distrital foi assaltado, pediu ajuda "desesperadamente" e o Braga respondeu

Instalações do Porto D'Ave, que milita no campeonato Pro-nacional da AF Braga, foram assaltadas.

O Braga ofereceu ajuda ao Grupo Desportivo Porto d'Ave, depois do apelo "desesperado" do clube que milita no campeonato Pro-nacional da Associação de Futebol de Braga, cujas instalações foram assaltadas.

"Esta noite as instalações do nosso clube foram assaltadas. É a derrota mais pesada da época, uma vez que o valor furtado é muito elevado. É muito penoso para uma instituição para a qual se trabalha arduamente e de forma gratuita, para que nada falte a todos os nossos jogadores e treinadores, ver de repente, desaparecerem bens que foram conseguidos com muito suor dos dirigentes, dos nossos sócios e jogadores. (...) Pedimos desesperadamente ajuda a toda a comunidade, as pessoas ligadas ao futebol ou não, para que consigamos recuperar os bens roubados", escreveu o Porto d'Ave, na terça-feira, na página do clube no Facebook.

O Braga anunciou prontamente que prestará auxílio ao emblema da mesma associação:

"O Sporting Clube de Braga é hoje um clube com enormes responsabilidades e, como tal, nunca poderá de deixar de olhar para o contexto que o rodeia. Recebemos com tristeza e perplexidade a notícia do furto de que o CD Porto d'Ave foi alvo e o SC Braga decidiu atuar. Assim, e no âmbito do SC Braga Solidário, o clube entrou em contacto com a direção do CD Porto d'Ave a saber das necessidades, garantindo desde logo apoio por parte da Legião. O SC Braga vai imediatamente tomar as devidas providências para recolher e entregar ao clube da AF Braga os artigos urgentes para que o clube continue a desempenhar o seu importante papel na formação e na prática desportiva", informaram os arsenalistas.