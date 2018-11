Claudemir: rei do passe estuda para ser treinador

Exibição no Dragão reforçou o estatuto do médio em Portugal. Brasileiro aproveita passagem pelo Braga para começar a tirar o curso de treinador.

Durante o último verão, o Braga viu partir os três jogadores do meio-campo que brilharam intensamente ao longo da última temporada: Vukcevic, Danilo e André Horta mudaram-se para outros campeonatos e, naquele momento, Abel Ferreira anunciou que teria pela frente a difícil missão de montar um "motor novo" na equipa. Apesar da desconfiança inicial, a transição fez-se com relativa segurança, sobretudo porque a SAD descobriu Claudemir no Al-Ahli, da Arábia Saudita. O médio justificou a titularidade logo no arranque, no empate fora (1-1) com o Zorya, mas uma lesão acabou por afastá-lo da partida da segunda mão (2-2), de má memória para os arsenalistas - também falhou o empate (3-3) traumatizante com o Santa Clara. Percebe-se agora, ainda com maior clareza, que a ausência de Claudemir foi um dos principais motivos para o afastamento precoce na Liga Europa - a equipa sentiu a falta da experiência, e não só, do médio.

No entanto, e logo na pré-época, o brasileiro mostrou ser capaz de preencher com eficácia dois requisitos fundamentais para ocupar a posição seis de uma equipa de Abel Ferreira: inteligência na forma como ocupa os espaços defensivos e, sobretudo, segurança com bola no momento ofensivo. Essas duas qualidades, confirmadas durante o primeiro terço da temporada, saíram ainda mais reforçadas depois da grande exibição que o médio realizou na recente visita ao Estádio do Dragão - foi o melhor em campo do lado dos arsenalistas.

Numa análise mais geral, detalhada no quadro apresentado em baixo, Claudemir coloca-se mesmo ao nível dos principais médios-defensivos do campeonato na maior parte dos itens mais relevantes para a posição, ainda que sobressaia sobretudo pelo que também consegue acrescentar do ponto de vista ofensivo. Na comparação com Danilo (FC Porto), Fejsa (Benfica) e Gudelj (Sporting), os mais utilizados na posição pelos três grandes, Claudemir consegue ser o único a ter participações decisivas em golos, no caso três - um marcado e duas assistências. Para além disso, o médio do Braga também é o que tem melhor percentagem de passes bem-sucedidos para a frente (84%), ou seja, os passes que exigem maior risco. No Dragão, por exemplo, o brasileiro teve um aproveitamento de cem por cento neste particular, com nove passes de risco bem-sucedidos.

Mas há mais: aos 30 anos, Claudemir também trouxe para Braga a experiência de um campeão, adquirida com a conquista de títulos nacionais na Dinamarca (Copenhaga) e na Bélgica (Brugge). Esse passado, aliado à sua personalidade e ao interesse que revela pelo lado mais estratégico do jogo, transformou-o rapidamente no líder da equipa em campo. Fora dele, Claudemir tem aproveitado a estadia em Portugal para começar a frequentar o curso de treinador.