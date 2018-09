Claudemir elogia o Sporting, mas só pensa na vitória do Braga

Braga recebe o Sporting na segunda-feira

O médio Claudemir deixou, esta quarta-feira, elogios ao Sporting, mas frisou a vontade do Braga vencer os 'leões', na segunda-feira, em jogo da quinta jornada da I Liga de futebol. Juntamente com Sporting e Benfica, os minhotos fazem parte do grupo que lidera o campeonato, com 10 pontos, recebendo a equipa de José Peseiro, ex-técnico dos 'arsenalistas', na segunda-feira, às 20:15. "As expectativas são as melhores, jogamos em casa, com o apoio dos nossos adeptos, temos que trabalhar bem durante a semana para fazer uma boa partida e conseguir a vitória", disse Claudemir, à margem de uma visita de uma delegação do clube à EB1 de S. João do Souto, em Braga.

O jogador elogiou o Sporting, "sem dúvida uma equipa perigosa" e "um dos favoritos para ficar entre os primeiros classificados", mas mostrou crença nas diretrizes do treinador, Abel Ferreira, para "tentar anular o jogo" dos 'leões'.

Sem Palhinha, emprestado pelo Sporting, Claudemir deverá ser titular no meio-campo e o médio diz-se preparado para isso. "Não temos que provar nada para ninguém, temos que chegar a segunda-feira e fazer o nosso trabalho, todos os jogos são para ganhar e contra o Sporting não vai ser diferente", frisou.

Claudemir considerou que o embate com o Sporting é "um confronto direto" no qual importa "não desperdiçar pontos" até para contrariar o fraco pecúlio da época passada em que, contra os 'três grandes', oBraga apenas ganhou um jogo, tendo somado cinco derrotas. Sobre uma eventual luta pela conquista do campeonato, o jogador brasileiro disse ser "muito cedo ainda para falar de título", mas assumiu a ambição. "Em qualquer campeonato que o Braga entre tem que procurar ser campeão, mas está ainda muito no início e temos que pensar jogo a jogo, mas é um objetivo nosso também", disse.

No final do jogo com o Tondela, sábado, para a Taça da Liga (triunfo por 2-1), Abel Ferreira disse desejar ter mais adeptos 'arsenalistas' no Estádio Municipal de Braga, mas Claudemir disse que, desde que chegou a Braga, tem sentido o apoio dos sócios e simpatizantes. "Tenho a certeza que, segunda-feira, o estádio vai estar lotado, com certeza que vamos conseguir um resultado positivo e eles vão continuar a apoiar-nos e cada vez virá mais gente ao estádio", disse.

Com muita experiência noutros campeonatos europeus, Claudemir disse que o futebol português o "surpreendeu bastante".

"Esperava que fosse um jogo menos corrido, mas é parecido com o campeonato belga, que também é muito dinâmico, já estou adaptado e estou feliz aqui", disse.

O regresso aos trabalhos do plantel ficou marcado pela integração parcial do avançado Paulinho pela primeira vez desde a lesão contraída a 01 de agosto, num particular com os ingleses do Newcastle.

Matheus, Xadas, Raúl Silva, Ricardo Ferreira e Rosic continuam a recuperar de lesões e são baixas certas para a receção aos 'leões'.