Castigo: Braga fala em "surpresa" e vai avançar com recurso

O Braga foi castigado com um jogo à porta fechada

O Braga garantiu que vai recorrer do castigo de um jogo à porta fechada, aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

"A SC Braga, SAD confirma ter sido notificada, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, da punição de um jogo à porta fechada no Estádio Municipal de Braga. A decisão, recebida com surpresa, é suscetível de recurso com efeitos suspensivos para o Pleno do mesmo órgão, ao qual esta sociedade vai apelar por entender que a pena aplicada é desconforme com os factos imputados à SC Braga, SAD, punida por ocorrências que no entendimento da Formação Colegial Restrita do Conselho de Disciplina atrasaram o reatar do encontro SC Braga-Sporting CP da época passada, estando em causa um hiato de 18 segundos", pode ler-se no comunicado do Braga

"A SC Braga, SAD irá obviamente até às últimas instâncias na defesa da sua posição, entendendo que a punição em causa fere o futebol no seu âmago, que são os adeptos e o direito de estes acederem aos espetáculos desportivos", escreveram os minhotos.

Refira-se que Benfica e Paços de Ferreira também foram punidos com um jogo à porta fechada. No caso do Braga, o castigo tem por base incidentes ocorridos na receção ao Sporting, em desafio da temporada passada.