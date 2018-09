Câmara cede terreno ao Braga por 75 anos e recebe 400 mil euros

Câmara de Braga vai ceder, por 75 anos, uma parcela de terreno da Avenida do Estádio ao Braga.

A câmara de Braga vai ceder, por 75 anos, uma parcela de terreno da Avenida do Estádio ao Braga, recebendo 400 mil euros e, entre outras contrapartidas, o acesso público a um circuito de manutenção. Os termos da cedência daquela parcela, situada na União de Freguesias de Real, Dume e Semelhe, a que a Lusa teve acesso e que vão serão discutidos na reunião do executivo de maioria PSD/CDS-PP/PPM de quarta-feira, prevê que o clube bracarense construa um circuito de manutenção de "acesso público e livre" e que permita ao município "utilizar gratuitamente o pavilhão multiúsos que o SCB edificará no terreno duas vezes por ano".

O Braga está a construir no local a Cidade Desportiva, um projeto que a autarquia considera "ímpar em território nacional" e que foi já "reconhecido como de interesse público pelo Governo por duas vezes".

Segundo se lê na proposta, a cedência em causa "circunscreve-se à necessidade de ser impressa a dinâmica que os órgãos autárquicos pretendem para o concelho e que vai no sentido de se valorizar uma área envolvente ao Estádio Municipal de Braga, numa perspetiva de construir uma nova centralidade urbana".

A autarquia, "atenta à importância do projeto para o concelho", vai ainda isentar o Braga "no enquadramento permitido pela lei e regulamentos municipais" do pagamento de taxas e outros encargos relacionados com as construções inseridas no projeto.

Em maio de 2017, o presidente do Braga, António Salvador, considerou o projeto como "a obra do século" do clube, apontando janeiro de 2019 como data de conclusão da obra. À data, António Salvador disse ainda que o projeto vai custar 20 milhões de euros (nove milhões a primeira fase e 11 milhões a segunda), verba que quer pagar durante o próximo mandato.

A primeira fase da obra dotará a cidade desportiva do edifício do centro de formação, que albergará toda a estrutura do futebol de formação do clube, assim como cinco relvados, três naturais e dois sintéticos, um campo de futebol de sete e um para o futebol de praia, que se somarão aos dois campos relvados de treino já existentes.

Na segunda fase, que António Salvador quer inaugurar a 19 de janeiro de 2019, data do 98.º aniversário do clube, será edificado o mini-estádio para os jogos oficiais das equipas B e feminina do Sporting de Braga, que terá uma bancada coberta com 2.800 lugares, e o pavilhão multiúsos com capacidade para 1.250 lugares.

Junto ao pavilhão ficará instalada uma área administrativa, a loja do clube e serviços de apoio aos sócios, uma área residencial com 60 quartos duplos, área de refeitório e de descanso/lazer e ainda um espaço de apoio às equipas profissionais (balneários, ginásio, fisioterapia, hidroterapia com piscina, gabinetes de trabalho).