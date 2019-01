Calvário de Ricardo Ferreira sem fim à vista, agora por causa de um passe

O central alinhou de início contra o V. Guimarães B e saiu de maca aos 35 minutos agarrado ao joelho direito, operado há um ano.

O joelho direito tornou a ceder no regresso de Ricardo Ferreira à competição. Sem jogar há um ano, o central do Braga alinhou de início pela equipa B contra o V. Guimarães B, jogo que terminou com o triunfo dos vimaranenses por 2-3, e voltou a lesionar-se, sozinho, aos 34 minutos, quando fazia um passe, saindo de maca agarrado ao mesmo joelho que havia sido intervencionado a 6 de fevereiro de 2018, para debelar uma rotura ligamentar sofrida numa partida com o Boavista, no Bessa, disputada a 3 de janeiro do mesmo ano.

O internacional português será reavaliado hoje pelo departamento médico do clube, sendo, por enquanto, muito reservado o prognóstico. É que o mesmo joelho já foi alvo de duas operações, remontando a primeira ao verão de 2016, depois de se ter lesionado com gravidade durante um jogo particular com os ingleses do Wigan, enquadrado num estágio de pré-época realizado no Algarve. A infelicidade de Ricardo Ferreira não deixou a equipa principal indiferente, de tal forma que o golo dos bracarenses, apontado por Ricardo Horta, na partida com o Boavista foi-lhe dedicado. Nos festejos, os companheiros exibiram a camisola 24, com o nome do central estampado, e o presidente António Salvador também fez questão de lamentar o sucedido. "É um dia triste. O Ricardo Ferreira tem uma qualidade enorme, mas tem tido azares. Voltou a lesionar-se e agora é preciso reconfortá-lo. No entanto, não vamos ao mercado; temos centrais suficientes na equipa principal e na B", garantiu.

Dizendo-se "de acordo" com o dirigente em relação à decisão do clube de não procurar no mercado um novo central, o técnico Abel Ferreira referiu que agora há que "reconfortar" Ricardo Ferreira. "Não deixamos ninguém para trás e vamos ajudá-lo. Dedicamos-lhe a vitória sobre o Boavista", juntou.