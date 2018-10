Premium Buraco tapado com perdão: Braga invocou atenuantes por Wilson

Wilson Eduardo, o terceiro jogador mais influente do Braga, viu a suspensão reduzida de dois para um jogo e está certo no dérbi minhoto.

Abel Ferreira terá suspirado de alívio quando soube que o Pleno do Conselho de Disciplina da FPF deu provimento ao recurso apresentado pelo Braga e, por unanimidade, reduziu o castigo aplicado a Wilson Eduardo, de dois para um jogo de suspensão, na sequência da expulsão após o apito final da partida com o Rio Ave por palavras ao árbitro Tiago Martins, a quem se dirigiu, segundo o mapa dos castigos, da seguinte forma: "És uma vergonha, ladrão de merda, já no ano passado nos roubaste em Vila do Conde." A pena inicial afastava-o, além do jogo da Taça, frente ao Felgueiras, da partida com o V. Guimarães, marcado para o Estádio D. Afonso Henriques, no regresso da Liga, e seria uma baixa de enorme relevo, sendo o avançado o segundo bracarense mais influente do ataque no campeonato, com quatro golos e uma assistência (percentagem de 31%), atrás de Dyego Sousa (cinco golos e três assistências, 50%) e Ricardo Horta (quatro golos e duas assistências, 38%). Substituí-lo no dérbi minhoto seria uma valente dor de cabeça para o treinador, pelo que a redução da pena aplicada pelo Conselho de Disciplina (cumpre castigo apenas na Taça de Portugal) foi recebida como uma vitória, fora das quatro linhas.

Os bracarenses, que depressa desvalorizaram as circunstâncias da expulsão e não contavam com um castigo tão grave, argumentaram, segundo apurou O JOGO, que só muito pontualmente é que Wilson Eduardo foi admoestado com cartões e também questionaram a proporcionalidade da pena aplicada face ao bom comportamento (global) do jogador desde o início da carreira, apesar de o regulamento disciplinar prever suspensões até quatro jogos em situações de insultos aos árbitros.

Em dez épocas como profissional, num total de 260 jogos, incluindo partidas da Liga Europa, o português de 28 anos apenas viu 25 cartões amarelos (nenhum duplo) e só por uma vez recebeu ordem de expulsão, até ao jogo com o Rio Ave. Aconteceu em 2013/14, num Benfica-Sporting (4-3, após prolongamento), para a Taça de Portugal, numa partida em que o argentino Marcos Rojo também viu o cartão vermelho, por acumulação de amarelos. As atenuantes invocadas convenceram o Pleno e a redução do castigo avançou.

Despenalizações:Rúben Dias entre os perdoados pelo Conselho de Disciplina

A última vez que o Conselho de Disciplina da FPF reviu uma pena foi em maio de 2018 e o contemplado foi Rúben Dias (na foto). O central foi suspenso com dois jogos, na sequência de um processo sumaríssimo gerado pelo acórdão da Comissão de Instrutores da Liga, que considerou ter o defesa do Benfica atingido com o cotovelo Gelson Martins, num Benfica-Sporting, tendo o CD revogado o castigo depois da audição do árbitro e videoárbitro, que não confirmaram qualquer tipo de agressão. O vitoriano Dénis Duarte e o sportinguista Petrovic, ambos expulsos por acumulações de amarelos, também foram despenalizados das respetivas suspensões, em agosto de 2017 e março de 2018.