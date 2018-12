Braga tenta embalar o título com o fim do jejum

Curiosamente, na época passada, foi este tipo de jogos que marcou a diferença para os três grandes no campeonato

No dia 18 de dezembro de 2014, o Braga venceu (2-1) no Estádio da Luz e eliminou o Benfica nos oitavos de final da Taça de Portugal com golos de Aderlan Santos e Pardo. Foi o último triunfo arsenalista sobre o adversário do próximo domingo, tendo sido disputados, desde essa altura, mais 10 jogos entre as duas equipas. No entanto, os mais recentes resultados foram sempre negativos para o Braga, com um total de nove derrotas (!) e apenas um empate, que de nada serviu aos objetivos da equipa, uma vez que foi obtido na edição da época passada da Taça da Liga - os minhotos acabaram eliminados na fase de grupos. Feitas as contas, o Benfica é o adversário a quem o Braga está há mais tempo sem conseguir ganhar, contabilizando um total de 1464 dias desde o tal triunfo na Taça de Portugal. Nesta lista, segue-se o FC Porto (1020 dias) e o V. Guimarães (306).

Apesar disso, os arsenalistas visitam o Estádio da Luz num contexto praticamente inédito na história do clube: para além de estarem à frente do Benfica no campeonato, o Braga também tem apresentado, ao longo das últimas semanas, um nível competitivo substancialmente superior ao seu adversário.