Braga ilibado de acusação de racismo

Os bracarenses tinham sido punidos com um jogo à porta fechada

O Braga foi ilibado da acusação de racismo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que punira o clube minhoto com um encontro à porta fechada.

O órgão federativo tomou a decisão na sequência de um recurso apresentado pela formação arsenalista, tendo concluído não existir "qualquer facto que permita afirmar que o Clube promoveu, consentiu ou tolerou qualquer ato de cariz racista ou xenófobo por parte dos seus adeptos (...) impondo-se a absolvição da Recorrente".

Em comunicado publicado no site oficial, o Braga congratulou-se com decisão do Conselho de Disciplina da FPF, destacando ainda que o futebol português deu "uma cabal prova de maturidade e de fiabilidades das suas instituições.

Leia o comunicado do Braga na íntegra:

"A SC Braga, SAD foi esta terça-feira notificada da decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência do recurso apresentado por esta Sociedade pela punição de um encontro à porta fechada no Estádio Municipal de Braga.

Decidiu o Pleno do Conselho de Disciplina ilibar a SC Braga, SAD de qualquer sanção, sendo mesmo referida "a inexistência de qualquer facto que permita afirmar que o Clube promoveu, consentiu ou tolerou qualquer ato de cariz racista ou xenófobo por parte dos seus adeptos () impondo-se a absolvição da Recorrente".

A SC Braga, SAD aguardava, naturalmente, por tal decisão, convencida que estava da razão que lhe assistia neste processo e da argumentação jurídica que apresentou junto do Conselho de Disciplina.

Aliás, a firmeza com que o Presidente António Salvador se bateu pela absolvição do SC Braga e pela recusa em privar os adeptos deste clube do apoio à sua equipa é demonstrativa da convicção com que a Sociedade encarou este processo e do inabalável desígnio de que fosse reposto o bom nome do SC Braga e da sua massa adepta perante a gravidade das acusações e dos factos que indevidamente lhes foram imputados.

O futebol português deu, neste processo, uma cabal prova de maturidade e de fiabilidade das suas instituições. O SC Braga não tem qualquer pejo em dirigir ao Conselho de Disciplina uma palavra de reconhecimento pela forma equidistante com que atuou, revendo os fundamentos da acusação e tendo a humildade de reverter a decisão, ilibando esta Sociedade.

As instâncias do futebol português demonstraram que são credoras da confiança dos agentes desportivos e, acima de tudo, do respeito dos adeptos.

Considerando este processo como encerrado, o SC Braga regista o comportamento de grande civismo que pautou o comportamento coletivo dos seus associados perante a decisão inicial, mas também a crença com que delegaram nesta Administração a defesa do seu bom nome, agora reposto."