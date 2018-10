Braga ganha recurso e Wilson Eduardo segue para o dérbi minhoto

Extremo tinha sido inicialmente castigado com dois jogos de suspensão.

Wilson Eduardo vai pode jogar o dérbi minhoto com o Vitória, em Guimarães, depois de o Braga ter ganho o recurso ao castigo de dois jogos de suspensão inicialmente aplicado ao extremo. Wilson Eduardo foi expulso após o apito final do jogo entre Braga e Rio Ave e punido com dois jogos de castigo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. "O jogador foi considerado expulso porque após o apito final do jogo dirigiu-se ao árbitro e disse: 'És uma vergonha, ladrão de m..., já no ano passado nos roubaste em Vila do Conde'", surgiu explicado no mapa de castigos.

O Braga recorreu da decisão e a mesma foi reduzida para um jogo de castigo Ou seja, Wilson Eduardo não poderá alinhar frente ao Felgueiras, para a Taça de Portugal, mas estará disponível para o duelo com o Vitória, na próxima jornada do campeonato.

Refira-se que o Pleno do Conselho de Disciplina reuniu-se antes da realização da próxima eliminatória da Taça de Portugal, que começa esta quinta-feira com o Sertanense-Benfica.

Esgaio também foi expulso no duelo com o Rio Ave, que terminou empatado a um golo, mas cumprirá castigo na terceira eliminatória da Taça de Portugal, sendo também ele opção para o jogo do campeonato que se segue.