Braga blinda juvenis com cláusulas de 20 e 25 milhões de euros

Médio Berna e avançado Yan Said assinaram contratos profissionais válidos até 2022 e 2021, respetivamente, com cláusulas de rescisão elevadas

Depois de ter renovado o contrato de Dyego Sousa por mais uma época (até 2022), a SAD do Braga anunciou nesta quinta-feira ter acertado contratos profissionais com os juvenis Berna e Yan Said, blindando-os com cláusulas de rescisão de 20 e 25 milhões de euros, respetivamente. O primeiro é um médio ofensivo e assinou até 2022, enquanto o segundo, avançado e filho do ex-jogador e ex-treinador da equipa B Wender Said, vinculou-se aos arsenalistas até 2021.

Berna é o capitão dos Sub-17 bracarenses com 16 anos, mas já se estreou pelos Sub-23 do clube. Por sua vez, o ponta de lança Yan Said, também de 16 anos, é internacional Sub-15 por Portugal e tem sido um dos destaques ao serviço da equipa de Sub-17, que já garantiu o apuramento para a Fase Final do Campeonato Nacional, sendo o melhor marcador da segunda fase com 10 golos apontados em 11 jogos.