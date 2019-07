Braga apresenta o canal do clube e também tem um site renovado

"Chamo a isto uma revolução tecnológica", disse António Salvador, presidente do Braga.

O Braga apresentou esta segunda-feira o renovado site e a nova televisão do clube, Next Braga. O canal será liderado por Gonçalo Azevedo Ferreira, ex-jornalista da SIC. "Todos os adeptos vão poder seguir por esta plataforma os jogos de futebol feminino, da formação e até do futsal. Vamos privilegiar o futebol, sem esquecer as outras modalidades. Vamos também fazer reportagens, porque o Braga é mais do que futebol", afirmou o presidente António Salvador. Uma das reportagens que já se encontra online destaca o êxito do futebol feminino no clube.

Este era um sonho antigo do presidente do Braga, que se manifestou entusiasmado no dia do lançamento. "Chamo a isto uma revolução tecnológica em prol dos nossos adeptos. A partir da Next poderão ver tudo o que se passa no nosso clube em qualquer parte do mundo. Fomos dos primeiros clubes a dar um passo em frente nesta matéria. Podíamos ter tido uma televisão por cabo, mas o futuro está no streaming", disse ainda o líder do clube mihnoto.