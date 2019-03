Braga anuncia renovação com Dyego Sousa e confirma notícia O JOGO

Clube minhoto confirmou esta quarta-feira a renovação de contrato com o goleador brasileiro.

O Braga anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com Dyego Sousa, confirmando a notícia de O JOGO dada em tempo oportuno. O vínculo entre as partes é agora válido até 2022.

O avançado brasileiro, 29 anos, vê assim premiada uma temporada de excelente nível e na qual é um dos maiores artilheiros do campeonato, com 14 golos, a um de Seferovic, que lidera a lista.

"Encaro esta renovação com um voto de confiança e agradeço ao Braga, que acreditou em mim numa fase difícil da minha carreira. Cheguei aqui com o intuito de vencer e de mostrar o meu trabalho e felizmente tudo tem corrido bem. Esta renovação é também fruto do meu trabalho, mas agradeço ao Presidente este reconhecimento e garanto que me continuarei a entregar em prol do Braga como até aqui", afirmou o jogador de 29 anos ao site do clube minhoto.

"Vou continuar a dar o melhor de mim, estou a passar por uma fase boa, mas tenho de dar continuidade, marcando golos. O Braga confia em mim, não contratou nenhum ponta-de-lança no mercado porque confia em mim, e eu espero continuar ao meu nível", continuou, com uma palavra para os adeptos. "Sempre me apoiaram. Sou feliz aqui, a minha família adora Braga e eu sinto-me acolhido no clube, aqui dão-me todas as condições, desde os funcionários ao mister e ao presidente, por isso tenho tudo para que dentro do campo eu possa dar o melhor por mim, pela minha família e pelos nossos adeptos. Aqui estou alegre e feliz, por isso é que tudo tem corrido bem".

Ciente de que "esta renovação dá mais responsabilidade, mas também mais motivação", Dyego abordou também o dérbi que se segue com o Vitória de Guimarães. "Esta é uma semana de dérbi, uma semana difícil, e vocês (adeptos) podem contar com a nossa força dentro de campo, mas também precisamos da vossa ajuda fora de campo para conseguirmos os nossos objetivos. Todos juntos vamos ser mais fortes e se assim for de certeza que sairemos felizes", lançou.

Dyego Sousa cumpre a segunda temporada no Minho. Em Portugal também vestiu a camisola de Leixões, Tondela, Portimonense e Marítimo.