Braga anuncia contrato-promessa de compra e venda do Complexo Desportivo de Fão

O Braga anunciou, em comunicado, que vai formalizar na quinta-feira o contrato-promessa de compra e venda do Complexo Desportivo de Fão, em Esposende, onde pretende instalar um centro de estágios.

Em comunicado publicado no seu site oficial, o Sporting de Braga refere que o contrato corresponde "a uma aposta estratégica" com vista à sua expansão, "assumindo-se cada vez mais como o clube não apenas da cidade, mas da região".

O contrato, cuja escritura definitiva será outorgada até final de 2019, vai ser assinado com o Município de Esposende e o Clube de Futebol de Fão.

"Ao reforçar a sua presença numa área geográfica de onde já saíram jogadores como Tiago, Pedro Neto ou Trincão, o SC Braga investe na sua vertente formadora, criando em Fão uma estrutura que contempla escalões de formação e de competição, das escolinhas até aos sub-23, garantindo desta forma uma base de recrutamento de amplo alcance", acrescenta o comunicado.

Será também formalizada uma parceria desportiva com o Clube de Futebol de Fão, que permitirá ao SC Braga alargar o seu lote de equipas em competição, "mediante a inscrição de formações adicionais com a designação do clube local".

Para além do enfoque desportivo, a aquisição do Complexo de Fão visa também o crescimento do SC Braga a nível de infraestruturas, certificadas pela UEFA, "uma vez que o acordo prevê a expansão do complexo em número de campos e de instalações, permitindo também que se constitua um centro de estágio com valências residenciais, quer para as equipas do clube, quer para formações externas, que permitam a rentabilização da unidade".

"Com esta aposta, o SC Braga cumpre igualmente um importante desígnio ao nível da sua ação social, contribuindo para a formação desportiva, cívica e humana da comunidade e assumindo a responsabilidade de contribuir para a integração e o desenvolvimento das crianças e dos jovens da região", lê-se ainda no comunicado.

A par do contrato-promessa, será celebrado com a Câmara de Esposende um protocolo estratégico para o concelho e a região.

Em agosto, o presidente da Câmara de Esposende disse à Lusa que vê "com muito bons olhos" o investimento que o Sporting de Braga quer fazer em Fão.

"É um investimento que vejo com muito bons olhos, porque será muito importante para o desenvolvimento daquela zona, ao mesmo tempo que paga a dívida do Clube de Futebol de Fão, que está em cerca de 1,5 milhões de euros", referiu o autarca.

Benjamim Pereira garantiu que o município "defenderá intransigentemente os seus interesses e os investimentos que fez no complexo do Fão ao longo dos anos".

"O município já investiu, desde finais da década de 90, mais de 1,3 milhões de euros no complexo do Fão, entre terrenos e apoios para obras", adiantou.

Lembrou que o complexo foi construído numa "parceria" entre o Fão e o município e que este tem "direito de reversão" dos terrenos, caso o clube se extinga ou deixe de prestar o serviço de formação.

"O município, uma vez que não pretende investir mais um cêntimo nas atuais condições em que o clube se encontra, e porque reconhece enormes mais-valias para o clube e para o concelho nesta intenção, vê de forma muito positiva o interesse da Braga SAD neste investimento", rematou