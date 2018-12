Braga agarra a nova pérola da academia

O Braga continua apostado em valorizar os jovens jogadores criados na Cidade Desportiva e os responsáveis da SAD já detetaram o próximo talento da formação.

Capitão da equipa de sub-17 do Braga e na calha para ser convocado pela primeira vez para representar as seleções mais jovens de Portugal, Bernardo Couto, mais conhecido por Berna, transformou-se recentemente no mais jovem jogador de sempre a participar na Liga Revelação, isto depois de ter entrado nos últimos minutos do triunfo (3-0) sobre a Académica, com apenas 16 anos, três meses e 13 dias. A estreia foi, obviamente, simbólica, até porque a vitória já estava garantida, mas acabou por ilustrar a enorme confiança que os responsáveis do Braga já depositam na mais recente pérola produzida pela Cidade Desportiva.

A estreia valeu ao médio-centro destaque nos canais oficiais da FPF, ainda que a parte mais significativa deste "sonho", como lhe chamou, esteja para acontecer apenas nos próximos dias; isto porque o Braga se prepara para lhe oferecer o primeiro contrato profissional da ainda curta carreira, com a duração máxima permitida a menores de idade (três épocas), garantindo, como contrapartida, uma cláusula de rescisão a rondar os 20 milhões de euros, capaz de afastar desde já potenciais interessados.

Berna é médio-centro, nasceu em Braga e chegou ao clube em 2012 (na altura com 10 anos). Agora estreou-se num campeonato profissional. "Tenho de admitir que me senti um pouco nervoso. A primeira vez a jogar num campeonato profissional... Mas o mais importante é que assim que entrei lá para dentro me senti confiante e confortável", revelou o jovem jogador.