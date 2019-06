Avançado do Braga ao lado de Salah na CAN: "É como um irmão"

Hassan, goleador que o Braga cedeu ao Olympiakos na última temporada, contou ao The Guardian como é a relação com Mo Salah, o atacante do Liverpool com quem cresceu nas seleções do Egipto, um país fanático por futebol.

Um ano depois de ter sido, inesperadamente, riscado da convocatória do Egipto para o Mundial da Rússia, Hassan, 26 anos, está de volta ao onze e forma com Mo Salah, estrela do Liverpool, e Trezeguet (Kasimpasa, Turquia) o ataque da seleção anfitriã da Taça das Nações Africanas (CAN na sigla original). O avançado que o Braga cedeu aos gregos do Olympiakos, na última época, falou ao diário britânico The Guardian da relação com o ídolo da nação: "Salah é como um irmão para mim. Conheço-o desde que éramos miúdos, estivemos sempre juntos nas seleções nacionais de sub-16, 17, até à primeira equipa, então, conheço-o muito bem. É muito humilde, um exemplo para mim e para todos os egípcios. É muito bom jogar com um dos melhores jogadores do mundo da atualidade".

No Egipto, Mo Salah é um nome idolatrado: "Quem não apoia o Liverpool, no Egipto? Não sei. Com quem quer que jogue, seja Manchester United ou Barcelona, todos torcem pelo Liverpool, por causa do Salah." "É um dos nossos", resumiu Hassan, e isso, no Egipto, é um caso sério de idolatria. A paixão pelo futebol ímpar, contou: "No Egipto, levamos o futebol muito a sério. Não temos muitas pessoas ricas; o nosso povo é simples. Vive para o futebol de uma forma louca. Acho que gostam mais do que em qualquer outro país. Estive na Grécia, no último ano, e sei que eles também são doidos por futebol, mas, no Egipto, levam-no muito a sério. Esperam por qualquer vitória para poderem ir para as ruas celebrar, felizes."

É também por isso que organizar a CAN em casa representa um desafio tremendo: "Sabemos que é uma grande competição para o Egipto e para todas as nações africanas. Para nós, é especial porque jogamos em casa, diante do nosso público. Sabemos que vai ser muito duro, mas, vamos preparar-nos e trabalhar muito para conseguirmos coisas boas e, esperemos, vencer para o nosso povo."

Quanto ao futebol para lá da seleção, e questionado sobre a hipótese de vir a jogar em Inglaterra, como Salah, o atacante do Braga admitiu que a Premier League é um "sonho".

"Sempre foi o meu sonho jogar ao mais alto nível e a Premier League é o topo. É a melhor liga do mundo, para mim, tal como a de Espanha. Jogar num desses campeonatos é um sonho. Quem sabe o dia de amanhã? Talvez consiga realizar o sonho", rematou Kouka, o outro nome de Hassan no futebol: a alcunha ficou-lhe dos tempos de miúdo; adorava Coca-Cola.