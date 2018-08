As qualidades do Zorya enumeradas por Marcelo Goiano

Marcelo Goiano, um dos capitães do Braga, fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo com o Zorya.

Marcelo Goiano, um dos capitães do Braga, fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo com o Zorya, da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa. O lateral brasileiro destacou as qualidades do adversário ucraniano. "Sabemos que é um adversário bastante competitivo. Sabemos das qualidades, é muito agressivo, gosta muito do jogo direto, muito forte nas segundas bolas, mas estamos preparados para fazer um grande jogo", declarou. "Sabemos que não há jogos fáceis. A eliminatória é muito complicada, temos o exemplo da época passada, com duas eliminatórias muito difíceis", recordou.

O jogador brasileiro não quis entrar em comparações com o plantel da última temporada. Será melhor? "São palavras do presidente. Nós, jogadores e equipa técnica, trabalhamos. Trabalhamos duro todos os dias. A equipa está preparada para fazer uma grande época, primeiro nessa eliminatória, depois no campeonato e taças", vincou Marcelo Goiano.