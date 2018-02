Apagão de Xadas na velha máxima de Abel

Médio-ofensivo foi perdendo influência ao longo da época, tendo sido titular apenas por uma vez em 2018. Crise de crescimento não trava crença da SAD nas suas qualidades.

Apesar de ter sido promovido da equipa B, Xadas arrancou a época como um dos "grandes reforços" do Braga - palavras de António Salvador em junho, altura em que o plantel ainda estava a ser construído. O médio até começou por merecer a confiança de Abel Ferreira, que lhe ofereceu a titularidade no lado direito do meio-campo em sete dos primeiros oito jogos realizados. Seguiram-se notícias sobre um alegado interesse do Benfica e um natural entusiasmo pelas qualidades do internacional sub-21 português, que também se destacou, nesse primeiro mês de competição, por um grande golo marcado de fora da área na vitória (2-1) sobre o Portimonense.

No entanto, e com o avançar das exigências competitivas ao longo da época, Xadas foi perdendo espaço na equipa, neste caso também pelo rendimento apresentado por Esgaio na altura em que Abel optou por avançá-lo no terreno (e dar a defesa a Goiano). O português perdeu preponderância, mas também a confiança, que nunca mais recuperou, nem mesmo quando António Salvador, em novembro, disse que o médio cabia "em qualquer equipa do mundo", em resposta ao tal interesse do Benfica. Por essa altura, já tinha entrado em prática a velha máxima de Abel Ferreira, repetida vezes sem conta ao longo da época: "O estatuto é o rendimento." E a verdade é que Xadas nem sempre o teve, até quando, em dezembro, voltou a usufruir de várias oportunidades a titular. A lesão de Fransérgio abriu espaço no lugar de apoio ao ponta de lança, que parecia encaixar na perfeição nas características de Xadas. Mas, desta vez, não resultou, tendo o seu regresso coincidido (cinco jogos consecutivos a titular) com as derrotas frente ao Basaksehir, Marítimo e V. Setúbal.

Como para Abel o "estatuto é o rendimento", Xadas regressou ao banco de suplentes, à espera de uma nova oportunidade para voltar a demonstrar as qualidades que o tornaram numa das maiores promessas do futebol nacional. Neste momento, e numa equipa com a exigência do Braga, Xadas atravessa uma crise de crescimento, normal para quem tem apenas 20 anos.