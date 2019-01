António Salvador sobre o VAR: "Portugal ficou parado"

Presidente do Braga aborda o VAR no dia seguinte às queixas do Benfica.

António Salvador, presidente do Braga, abordou esta quarta-feira a questão do VAR, vincando ser necessário criar condições para que sejam introduzidas as tecnologias da linha do fora de jogo e na linha de baliza. Isto um dia depois do encontro entre FC Porto e Benfica, que motivou queixas por parte das águias.

"A questão do VAR é como a do copo meio cheio e meio vazio. Meio cheio porque Portugal foi pioneiro no VAR. Meio vazio porque entretanto o tempo foi passando, foram adotadas ferramentas e Portugal ficou parado. Falo principalmente na questão da linha de baliza e na linha do fora de jogo. É essencial que se aposte nisto e com urgência, para dar mos mais credibilidade ao jogo. Depois de vários países terem adotado ferramentas para ajudar a equipa de arbitragem, Portugal não o fez. Se calhar vão-me dizer que tem um custo. Sabemos que é um custo elevado para a FPF. Sejam um ou dois milhões, é preciso investir e resolver isto de uma vez por todas. Não adianta andar a distribuir dinheiro para os clubes e depois dizer que o estádio não tem condições para essas ferramentas. Façam as obras que têm de fazer para criar condições para trazer verdade desportiva ao futebol português. Em vez de fazerem contratações que façam obras", vincou o líder do clube minhoto à margem da cimeira de presidentes.

"Se é preciso investir há que investir. Se os estádios não têm condições que façam obras", continuou Salvador, confiante num bom trabalho da equipa liderada por Manuel Oliveira na partida com o Sporting, da final-four da Taça da Liga. "Independentemente de o trio de arbitragem não ter nenhum internacional, confio na equipa de arbitragem. Quero que no fim do jogo se fale de um grande jogo de futebol", disse, questionado se partilha da mesma opinião de Luís Filipe Vieira após o jogo com o FC Porto. "Não tenho nada que partilhar as preocupações do presidente do Benfica. Isto da aposta na nova tecnologia tem de ser feita de forma urgente e é isso que estamos a discutir".