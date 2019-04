António Salvador responde a Fontelas Gomes e promete fazer chegar vídeo ao CA

Presidente do Conselho de Arbitragem avançou com participação disciplinar após declarações do presidente do Braga no final do jogo com o FC Porto.

José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) avançou com uma participação junto do Conselho de Disciplina sobre as declarações de António Salvador após o jogo entre Braga e FC Porto (1-1), em que o líder do clube minhoto disse haver "criminosos no futebol e na arbitragem".

Sabe O JOGO que o presidente do Braga já respondeu ao homólogo do CA, acedendo ao pedido de apresentação de indícios ou provas de crimes, solicitados por Fontelas Gomes. Salvador prometeu fazer chegar ao órgão federativo uma exposição acompanhada de um vídeo sobre factos que, segundo o dirigente máximo dos arsenalistas, "têm afetado o rendimento do Braga e do Braga B" ao longo da presente temporada.

"Perante tais ocorrências, e com o suporte das imagens disponíveis, colocamos as mesmas à vossa inteira disposição para, se for esse o vosso entendimento, as encaminharem para as entidades competentes e averiguarem se fatores externos têm condicionado e desvirtuado os resultados e as classificações", acrescenta António Salvador, depois de Fontelas Gomes ter pedido que lhe fossem enviados indícios ou provas da existência de criminosos no futebol e na arbitragem.