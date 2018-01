António Salvador não cede a pressão de Vieira

André Horta tem proposta dos EUA, mas António Salvador continua intransigente perante a insistência de Luís Filipe Vieira.

Para António Salvador, não há mais discussão: André Horta vai permanecer no Braga até ao final da temporada, mesmo que o Benfica, na pessoa de Luís Filipe Vieira, continue a insistir na libertação imediata do jogador de forma a consumar a venda ao Los Angeles Football Club, uma equipa recém-criada para competir na liga norte-americana. A intenção do Braga em não deixar sair o jogador tem sido repetida por António Salvador ao longo dos últimos dias, isto porque Abel Ferreira precisa de André Horta para atacar a segunda metade da época.

No acordo de empréstimo celebrado no último verão não ficou contemplada nenhuma cláusula de resgate por parte do Benfica - tal como acontece com todos os jogadores que se encontram cedidos por outros clubes ao Braga -, pelo que António Salvador não está interessado em libertar o jogador. A intensa pressão de Vieira tem sido motivada pelos valores da proposta (seis milhões de euros, com possibilidade de chegar aos 10), ainda que tenha oferecido ao Braga, como contrapartida para deixar sair o médio, o empréstimo de outro jogador. Ora, na lista de "dispensáveis" da Luz não há nenhum que interesse a Abel Ferreira, muito menos para a zona central do meio-campo, que, recentemente, já tinha ficado desfalcada com a lesão de Fransérgio - as alternativas são agora Danilo, Vukcevic e... André Horta.

Nas conversas entre os dois presidentes também nunca foi abordada a possibilidade de o Benfica pagar uma verba ao Braga pela libertação do jogador, mesmo que a proposta do clube norte-americano possa chegar aos 10 milhões de euros. No meio desta guerra de interesses também está incluído o jogador e o seu empresário, Carlos Gonçalves, que são parte interessada na concretização do negócio. Do lado do médio porque, apesar de ter sido utilizado com maior frequência nas últimas semanas, continua a não ser um dos habituais titulares do Braga, enquanto na perspetiva de Carlos Gonçalves existe, também, a possibilidade de encaixar uma percentagem com esta possível venda.

Apesar de tudo, a intransigência de António Salvador é para manter: André Horta não sai, garantem em Braga.