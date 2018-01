António Salvador esclarece encontro com Luís Filipe Vieira e visa Bruno de Carvalho

Presidente do Braga falou à saída dos clubes com o Conselho de Arbitragem em Fátima

António Salvador não fugiu às questões sobre o encontro com Luís Filipe Vieira, tornado público com a divulgação de uma fotografia. O presidente do Braga referiu que a conversa foi, apenas, sobre um jogador. "Única e exclusivamente sobre o André Horta. O jogador foi emprestado ao Braga para um ano e é isso, vai cumprir contrato com o Braga." Recorde-se que o Benfica tinha uma proposta, dos Estados Unidos, para a aquisição do médio, mas o negócio seria feito já em janeiro, o que implicaria a cedência do Braga.

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, foi um dos que criticou o encontro, acusando Salvador de ser um testa de ferro de Luís Filipe Vieira. O presidente do Braga respondeu falando em filmes. "Aqui há uns dias ele foi ator num famoso filme em que divulgou que a esposa ia ter um filho. Agora, com isto, está a querer ser realizador de um filme que só ele está a ver, dizendo que há um testa de ferro, que alguém está por detrás do G15. A única coisa que este realizador quer é dividir este grupo de trabalho. Nunca o vai conseguir, porque este G15 trabalha pela sua cabeça, tem as ideias entre todos os clubes e não é o presidente do Braga nem o do Marítimo nem o do Belenenses quem define as questões e nem é com o presidente do Benfica por detrás. É um grupo de clubes que queremos que seja com FC Porto, Benfica e Sporting, com todas as instituições do futebol português que sejam discutidos dentro dos clubes. Esse realizador que fez esse filme terá que realizar um filme muito melhor para que possa dividir e reinar sozinho."