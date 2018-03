Bruno Viana: opção de milhões não impede Salvador de avançar

O Braga vai avançar para a contratação definitiva de Bruno Viana no final da época, depois de ter garantido, no momento da negociação do empréstimo, uma opção de compra de três milhões de euros.

Com a época praticamente fechada em termos de objetivos - quarto lugar no campeonato quase assegurado e afastamento das restantes competições -, a SAD do Braga já começou a preparar a construção do plantel para a próxima temporada, com o nome de Bruno Viana a surgir entre as prioridades. O defesa-central encontra-se emprestado pelo Olympiacos até ao final do mês de junho, mas a boa época do brasileiro tem-lhe valido vários elogios, ao ponto de existir e intenção da SAD em prolongar a ligação por mais alguns anos. Para isso acontecer, basta ao Braga acionar a cláusula de compra, no valor de três milhões de euros, que ficou estabelecida no momento em que os dois clubes acordaram a cedência temporária. António Salvador já fez saber ao Olympiacos que pretende comprar o passe de Bruno Viana, faltando apenas perceber se terá argumentos para baixar o preço previamente estabelecido. A negociação desse valor será, no entanto, difícil de concretizar, até porque as boas exibições do defesa-central chegaram para colocar o seu nome na órbita de clubes como a Lázio - a notícia foi avançada na semana passada por alguns órgãos de comunicação social italianos.

Independentemente disso, o Braga está na disposição de gastar três milhões de euros com a contratação definitiva de Bruno Viana, tendo em conta que, na estrutura arsenalista, acredita-se nas qualidades do jogador, mas também na boa margem de progressão - e um possível negócio de milhões num futuro próximo. A confirmar-se a continuidade de Bruno Viana na próxima época, o Braga garante, desde já, um quadro de grande competitividade interna no que diz respeito aos defesas-centrais, uma vez que o brasileiro junta-se a Raúl Silva (dificilmente sairá), Lukic (recentemente contratado ao Osijek), Ricardo Ferreira (encontra-se a recuperar de lesão) e ainda Rosic (que até poderá ser cedido).