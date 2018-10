Salvador anuncia recurso por Wilson e lembra Cervi, Rúben Dias e Felipe

Presidente do Braga falou à comunicação social na Cimeira de Presidentes da Liga.

António Salvador, presidente do Braga, comentou o castigo aplicado a Wilson Eduardo e a reprimenda deita a Bruno Paixão, VAR do encontro frente ao Rio Ave, em declarações à comunicação social, na Cimeira de Presidentes da Liga, lembrando vários lances e jogadores de Benfica e FC Porto que, na sua opinião, deveriam ter sido expulsos.

"Não gostaria de falar disso aqui, mas já que me pergunta vou ter de responder. Sobre os castigos que o Braga levou, nomeadamente do Wilson Eduardo, dois jogos de castigo, obviamente o Braga vai recorrer porque entende claramente que é um castigo injusto", começou por atirar.

"Sobre o ruído que tem acontecido nos últimos dias sobre a arbitragem e o VAR, não quero pensar que seja mais do que uma coincidência por ter um sido um jogo com o Braga. Vocês sabem, acompanham o campeonato, têm havido várias decisões erradas e não vi o Conselho de Disciplina nem a comunicação social a fazer uma reprimenda pública e tão rápida como fizeram este fim de semana deste lance, que tanto falam do penálti que deveria ter sido marcado e o VAR não marcou", começou por dizer sobre o tão polémico lance do VAR, no encontro do Braga frente ao Rio Ave.

"Quem não anda distraído sabe que já houve outros penáltis que ficaram por marcar. E, nomeadamente, um penálti no jogo Braga-Aves, ficou um penálti claro por marcar a favor do Braga e não vi nenhuma reprimenda nem sanção ao VAR publicamente. Houve golos marcados ao longo destas jornadas, e estou a lembrar-me de um golo, que deveria ter sido invalidado, do Vitória de Guimarães em Portimão, em fora de jogo, e não vi nenhuma reprimenda feita ao VAR", continuou.

"Vejo e viram vocês todos, jogadores merecedores de castigo por agressões, ou por porem em perigo a integridade física dos jogadores. Posso lembrar-me, por exemplo, do Cervi, Rúben Dias, da falta do central do FC Porto em Setúbal, o Felipe, e não vi nenhumas expulsões, e não vi nenhuma reprimenda pública feita ao VAR. Vamos estar atentos e é no mínimo curioso como é que esta reprimenda pública ao VAR venha acontecendo depois de um jogo do Braga. Espero que as normas e as boas práticas do Conselho de Disciplina daqui para frente, de todas as vezes que o VAR erre, venha publicamente falar sobre esses lances"

"O Braga vai estar atento se isso vai acontecer, porque de facto são coincidências demais para virem falar do Braga no momento atual, em que está a liderar o campeonato, mas quero que pensar que foi só uma coincidência e que as novas práticas do Conselho de Arbitragem vão continuar daqui para a frente assim", concluiu.