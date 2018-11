Abel: "Sporting? Tenho muita pedra para partir na Pedreira nos próximos três anos"

Treinador do Braga fez a antevisão ao jogo com o Vitória de Setúbal, mas falou de outros assuntos além da partida com os sadinos.

Crises do Benfica e Sporting: "Temos que olhar mais para dentro e lembrar aquilo que nos trouxe até aqui. O nosso objetivo desde a primeira jornada é muito claro: ficar nos primeiros quatro lugares. E temos feito por merecer tudo o que nos está a acontecer, porque estamos sempre alertas e temos sido fiéis à nossa identidade, respeitando os nossos valores e princípios enquanto homens e profissionais. Jogamos sempre para vencer. É essa a nossa imagem de marca. O campeonato é uma maratona e temos que ser fiéis ao trabalho que fazemos à semana. Depois, em maio, veremos o resultado que nos toca. Não perco muito tempo com grandes leituras, a nossa energia só está virada para o adversário de amanhã e para aquilo que temos que fazer para ganhar ao V. Setúbal, um adversário muito organizado e astuto".

V. Setúbal: "As equipas do Lito Vidigal são sempre muito organizadas e difíceis. O V. Setúbal vem de um período bom em termos de resultados, mas nós estamos preparados e vamos procurar ser fiéis à nossa identidade, sendo contundentes e dinâmicos, sempre com os olhos postos na baliza do adversário e estando igualmente atentos às transições do adversário. Teremos de ser dinâmicos e pacientes nas nossas ações, porque o Vitória vai tentar dificultar o nosso jogo. Com a força dos adeptos, porque cada vez mais fica difícil ganhar jogo, acredito que poderemos conquistar os três pontos".

Último onze da Liga ou da Taça da Liga: "Será o Braga de sempre, com o mesmo carácter, comportamento e exigência. Mas é claro que temos critérios de escolha face ao rendimento e comportamento dos jogadores e também da estratégia do jogo. Temos avançados de apoio e de profundidade, por exemplo. Serão escolhidos aqueles que derem melhor resposta. Mas o que interessa é identidade do jogo, independentemente de quem jogar. Há que dotar os jogadores dos melhores recursos. E quanto mais competitivos formos internamente, melhor preparados estaremos para enfrentar os nossos adversários".

Interesse do Sporting: "Isso não é assunto. Fui muito claro na época passada: tenho muita pedra para partir na Pedreira nos próximos três anos. É aqui que me sinto bem e é aqui que vou continuar. Respeito muito os adversários, mas o meu foco só está no adversário de amanhã".

Ser apontado aos grandes: "Isso apenas significa o reconhecimento de um trabalho coletivo, de todo o grupo e com esta minha equipa técnica. A minha cabeça está aqui e dão-me todas as condições. É reflexo de um trabalho coletivo".

Paciência dos dirigentes: "Não vou comentar [a saída de José Peseiro]. Gostava muito de responder a isso, mas noutro contexto. Nessa altura direi tudo o que sinto".

Braga pratica o melhor futebol da I Liga: "Não concorremos com os mesmos recursos. Só estando nos limites e melhorando diariamente é que podemos competir com os nossos adversários. Ganhar exige muito de nós e temos de nos lembrar todos os dias daquilo que nos trouxe até aqui. Só estamos focados naquilo que temos que fazer: ganhar ao V. Setúbal".