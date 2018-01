Abel: "Sérgio Conceição? O que acham que fiz depois daquela conferência?"

Na antevisão do jogo com o Portimonense, Abel Ferreira rebateu as críticas às exibições do Braga frente ao Benfica e ainda revelou que ligou ao treinador do FC Porto.

Sobre as críticas à exibição com o Benfica: "Não sabia que o Braga tinha tantos adeptos Fiquei espantado. Também jogámos contra o V. Setúbal, duas vezes, e a equipa não esteve no seu melhor. Para ser curto e grosso, quando estamos mal intencionados podemos criar problemas onde quisermos. Com o Benfica, está 1-0 e temos no pé do Ricardo Horta o empate que o Varela evitou. Depois, está 2-1 e temos mais uma vez o guarda-redes do Benfica a salvar o Benfica. Em termos de oportunidades claras, criámos mais do que outros grandes que também não lhes conseguiram ganhar. Os campeonatos ganham-se dentro do campo; não quero competir com ninguém aqui [sala de imprensa]."

Polémica com Sérgio Conceição: "Como é que dois homens resolvem os problemas? Digam-me o que acham que fiz depois da conferência? Liguei-lhe, claro, às 13h00 de domingo. Não preciso de dar recados a ninguém."

Polémicas: "Já elogiei o Rui Vitória, o Sérgio Conceição e só me falta elogiar o Jorge Jesus, que foi meu treinador. Para ser um grande treinador, não preciso andar a criar polémicas. Ando no futebol há 20 anos, nunca tive um problema com um treinador, nem tive problemas desde que sou treinador. Ando no futebol de cara limpa e levantada. Para os ignorantes, mal intencionados e recalcados fica a oração dos sábios. Não vou admitir que ninguém, ninguém, ponha em causa o Braga e os seus profissionais, que têm sido uns campeões. Entre ser um bom treinador e um bom homem, prefiro ser um bom homem. Andamos a plantar o ódio e a violência e o futebol não é isso. O futebol é paixão, prazer e um desporto que tem de unir as pessoas. A minha função é ser treinador, não quero entrar em novelas e circos, porque não sou ator nem palhaço."