Abel resume o Braga-Benfica: "O que definiu o jogo foram os erros não forçados"

Abel Ferreira deu a opinião sobre o que aconteceu no Braga-Benfica

Análise ao jogo: "Acreditámos sempre até ao fim. Foi um bom espetáculo. O jogo, para mim, resumiu-se à diferença na qualidade do passe entre uma e outra equipa. Para mim, foi esse o segredo que ditou o resultado. O primeiro golo resulta de um lançamento a nosso favor. Depois de sofrer tivemos duas oportunidades. Uma do Ricardo Horta, que é só tocar ao lado, outra do Fábio Martins, que chegou tarde. Ainda muito a quente, sem uma análise como deve ser, para mim o resultado teve que ver com erros técnicos e qualidade do passe. No basquetebol são os turnovers. Foram erros não forçados. É por aí que temos de melhorar.

Falha na estratégia: "Sabíamos que teríamos um adversário que defende com linha em cima do meio campo. Joga com três jogadores fortíssimos no meio campo e pressionam muito. O que deveríamos ter feito na fase inicial era acelerar pelos corredores ou, em variações, que fizemos uma ou duas vezes, ou ainda diagonais. Não fomos capazes de o conseguir fazer, as que fizemos criámos perigo. Mas era o que tínhamos que fazer mais vezes. Os três golos do Benfica surgem em transição e, como disse, teríamos de jogar menos em apoios frontais. Mas reforço: a diferença esteve na qualidade do passe e no erro não forçado."

Fábio Martins: "O Fábio estava num grande momento. Perguntei-lhe, ao intervalo, onde estava o Fábio do último jogo. Não lhe correu bem hoje. Mais do que isso, faltou vontade de correr para ter bola. Diferença entre o Braga e os grandes ou o Real Madrid tem que ver com questões mentais e manter atitude com quem quer que seja. A experiência diz-me isso. O aspeto mental dita que um jogador seja de uma equipa normal ou de uma equipa de topo. Disse aos meus jogadores na antevisão que o nosso maior adversário residia em nós. Temos de ser quem nós somos. Um dos melhores jogadores da história do Braga [Rafa] não tem lugar na equipa do Benfica. Reforço o que já disse sobre a qualidade do passe e basta ver a qualidade do último cruzamento [Cervi] que dá o terceiro golo ao Benfica. E a finalização do Jiménez também."

Alterações: "Se tinha mexido mais cedo? Não era meter mais um médio... Apenas trocámos de jogadores. Meti o João Carlos Teixeira a jogar entre linhas, tal e qual estava o Fábio Martins. A única dúvida que tinha era se mantinha o Paulinho, metia o Wilson na esquerda e tirava o Horta. Mas o Paulinho não jogava há muito tempo e tentei dar um élan extra, mas os erros não forçados contra estas equipas pagam-se caro."

Fazer o que ainda não foi feito: "Não fica mais difícil fazer o que não foi ainda não foi feito. Temos a convicção que temos que continuar a trabalhar, que o caminho é duro. Mas sabemos onde estamos, para onde queremos ir o caminho que temos que percorrer. O adversário tem recursos diferentes e o nosso desafio é, com outros recursos, continuarmos por aqui, o mais próximo possível, o mais tempo possível. Mas, acontecesse o que acontecesse, o objetivo era e será disputar os quatro primeiros lugares."