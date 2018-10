Abel punido com multa e Wilson com castigo pesado: saiba o que disseram ao árbitro

Wilson Eduardo, expulso após o apito final do jogo entre Braga e Rio Ave, foi punido com dois jogos de castigo.

Wilson Eduardo, expulso após o apito final do jogo entre Braga e Rio Ave, foi punido com dois jogos de castigo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O extremo terá ainda de pagar 1148 euros de multa. "O jogador foi considerado expulso porque após o apito final do jogo dirigiu-se ao árbitro e disse: "És uma vergonha, ladrão de m..., já no ano passado nos roubaste em Vila do Conde", surge explicado pelo CD. Wilson Eduardo falha, por isso, o dérbi minhoto, em Guimarães, da próxima jornada do campeonato.

Abel Ferreira também foi expulso pela equipa de arbitragem liderada por Tiago Martins, tendo sido punido com multa de 765 euros. "O agente foi considerado expulso porque gesticulou de forma evidente com os braços e contestou uma decisão tomada pelo árbitro, dizendo: "És muito fraco, é uma m... de critério, és uma vergonha", surge no relatório.

Refira-se que Esgaio também foi expulso, tendo de cumprir um jogo de suspensão, além de uma multa de 115 euros.