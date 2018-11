Abel persegue recorde de Fonseca.... que pode cair no Dragão

O treinador continua a bater recordes no Braga e o próximo a cair pode ser já na visita ao Dragão...

Depois de ter batido o registo de jogos sem perder de Jesualdo Ferreira no arranque de uma época, Abel Ferreira persegue agora mais um recorde no Braga: chegar às 15 partidas consecutivas sem perder. A marca foi conseguida por Paulo Fonseca há três temporadas e serviu para consolidar um dos anos mais brilhantes da história recente do clube, que culminou com a conquista da Taça de Portugal.

Neste momento, Abel Ferreira soma 13 jogos seguidos sem sofrer derrotas em todas as competições, naquele que já é o segundo melhor registo nas 63 épocas que os arsenalistas competiram na I Liga. Desta forma, a recente goleada (5-0) ao Nacional, para a Taça da Liga, serviu para ultrapassar os registos de Leonardo Jardim (2011/12), Jesualdo Ferreira (2005/06), Domingos Paciência (2010/11) e do próprio Abel Ferreira (época passada), que tiveram séries de 12 jogos sem perder no comando técnico do Braga.

Abel Ferreira já reconheceu publicamente, por mais do que uma vez, que não corre atrás de recordes e que nem sequer liga muito a esses dados estatísticos, mas a verdade é que eles são o lado mais objetivo do bom trabalho que o treinador tem realizado ao serviço do Braga - ao ponto de ter sido considerado, pela prestigiada revista "FourFourTwo", o 44.º melhor treinador do mundo em 2018. No entanto, para igualar a marca de Paulo Fonseca o Braga ainda terá de ultrapassar mais dois adversários, o primeiro dos quais já este domingo, ma receção ao V. Setúbal; o segundo será bem mais complicado, uma vez que o calendário agendou uma visita ao Estádio do Dragão, para defrontar o FC Porto, num jogo que também servirá para medir a real capacidade da equipa de Abel Ferreira para se intrometer, de uma forma ainda mais afirmativa, na luta pela conquista do campeonato.

Recordes e mais... recordes

No percurso de um ano e meio na equipa principal do Braga, Abel Ferreira já conseguiu bater vários recordes históricos do clube, com o mais importante a ser alcançado no campeonato, através do máximo de pontos obtidos durante a última temporada - 75, mais quatro do que os conseguidos por Domingos Paciência, em 2009/10. Mas há mais: o treinador arsenalista também conseguiu ter o maior número de golos marcados (101) e de vitórias (33) numa época, assim como o maior número de golos marcados (74) e de vitórias (24) na I Liga, onde também garantiu a melhor diferença de golos das 63 participações do Braga no primeiro escalão do futebol português (45 golos positivos). Mas a todos estes registos falta acrescentar o essencial, a conquista dos prometidos títulos, ainda que sobrem mais recordes para serem batidos para além do anunciado no início deste texto (série de jogos consecutivos sem perder), sendo que o mais difícil de alcançar pertence a Domingos Paciência. Na temporada de 2009/10, o Braga lutou com o Benfica pelo primeiro lugar do campeonato até à última partida, tendo mesmo passado dez das 30 jornadas na liderança isolada da competição. De todos os registos históricos, este de Domingos Paciência será, muito provavelmente, o mais difícil de anular, até porque Abel Ferreira ainda só conseguiu colocar o Braga sozinho na primeira posição na sexta jornada da I Liga.

Próximos recordes

Não vai ser fácil apanhar Domingos

De todos os recordes, este será, muito provavelmente, o mais difícil de ser batido por Abel Ferreira. Em 2009/10, Domingos Paciência conseguiu liderar isolado o campeonato ao longo de dez jornadas - num total de 30. Esta época, o Braga ainda só liderou isolado durante uma ronda, a sexta.

A grande série vitoriosa de Jardim

Em 2011/12, Leonardo Jardim garantiu a maior série de vitórias consecutivas da história do clube ao somar nove triunfos - seis no campeonato e três na Taça da Liga. Neste momento, Abel Ferreira tem apenas uma vitória (venceu o Nacional depois de ter empatado em Guimarães, e a melhor série neste arranque de temporada é de cinco triunfos), depois de na última época ter conseguido estar sete partidas consecutivas a vencer.

Melhorar na defesa é mais um objetivo

O Braga terminou o último campeonato com 29 golos sofridos, um registo relativamente distante da melhor marca da história do clube, alcançada por Domingos Paciência, que só permitiu 20 golos em 2009/10. Esta temporada, o Braga sofreu oito golos noutras tantas jornadas.