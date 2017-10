Abel passou Leonardo Jardim e já persegue Paulo Fonseca

Abel Ferreira tem cinco vitórias consecutivas nas competições europeias e persegue agora o recorde estabelecido por Jorge Jesus no Braga - sete triunfos seguidos em 2008/09.

Seis jogos, um empate (logo a abrir com o AIK Estocolmo) e cinco vitórias são o registo de Abel Ferreira nas competições europeias em ano de estreia ao mais alto nível. O registo coloca-o, desde já, no quarto lugar do ranking de treinadores com mais vitórias internacionais pelo Braga, seguindo atrás de Jorge Jesus (nove triunfos), Domingos Paciência (9) e Paulo Fonseca (6). No entanto, todos eles têm o dobro ou mais do dobro de jogos do que Abel Ferreira, que só precisará de mais um triunfo para alcançar o agora treinador do Shakhtar Donetsk. Para trás, já ficaram, entre outros, Leonardo Jardim, que venceu quatro dos 10 jogos disputados pelo Braga nas competições europeias.

Abel Ferreira está em alta e já persegue os registos dos treinadores mais consagrados da história do Braga

Há, no entanto, um recorde por alcançar nos dois confrontos que se seguem com o Ludogorets, o de sete triunfos consecutivos nas provas da UEFA. Aconteceu com Jorge Jesus, que garantiu esse registo, em 2008/09, graças aos triunfos com o Sivasspor (dois na Taça Intertoto), Zrinjski Mostar (dois na qualificação para a Taça UEFA),MFK Petrzalka (dois na primeira eliminatória da Taça UEFA) e ainda frente ao Portsmouth, na primeira jornada da fase de grupos.

Se conseguir igualar Jorge Jesus, Abel Ferreira garante outro registo inédito na história do Braga, ao conseguir qualificar a equipa numa fase de grupos com apenas quatro jogos realizados.