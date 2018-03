Abel lançou desafio no balneário após o Marselha

Com o quarto lugar praticamente assegurado e ainda longe dos três primeiros, o treinador apontou internamente a novas metas: ultrapassar os 71 pontos obtidos por Domingos Paciência.

No final do último jogo com o Tondela, Abel Ferreira revelou publicamente que criou "novos objetivos internos" de forma a manter os níveis de motivação elevados para o (muito) que ainda sobra de temporada. Nesse sentido, o treinador desafiou os jogadores a fazerem história, apontando-lhes como meta o melhor registo pontual do clube. A mensagem foi transmitida no balneário após a eliminação da Liga Europa perante o Marselha - e foi bem recebida pelos jogadores. O afastamento europeu, ao qual se junta as eliminações precoces da Taça de Portugal e da Taça da Liga, deixaram o Braga numa luta a solo no campeonato, isto porque o quarto lugar está praticamente assegurado - 15 pontos de diferença para o quinto classificado, o Rio Ave - e o terceiro, atualmente dividido entre Benfica e Sporting, ainda se encontra longe, à distância de sete pontos.

Perante este contexto classificativo no campeonato, e numa altura em que ainda faltam disputar 10 jornadas na I Liga, Abel Ferreira lançou um novo desafio ao plantel: ultrapassar os 71 pontos alcançados por Domingos Paciência na época de 2009/10, a tal que deixou os arsenalistas no segundo lugar. A ideia colheu a aceitação do plantel, até porque é um objetivo ambicioso e perfeitamente concretizável, ainda que difícil. Neste momento, o Braga soma 52 pontos, encontrando-se a 19 do recorde do clube, e numa altura em que ainda estão 30 pontos em disputa.

Apesar de exequível, este objetivo encontra pelo menos um grande obstáculo, a dificuldade que o calendário apresenta até ao final da época: o Braga terá de realizar seis jogos fora (Estoril, Chaves, Feirense, Paços de Ferreira, Belenenses e Rio Ave) e apenas quatro em casa (Moreirense, Sporting, Marítimo e Boavista).

Independentemente do sucesso, ou não, deste objetivo, Abel está perto de garantir pelo menos o pódio das melhores pontuações de sempre da história do Braga, uma vez que o registo de Paulo Fonseca, Sérgio Conceição ou Jesualdo Ferreira, por duas vezes, estão todos a apenas seis pontos de distância. Domingos (71 pontos) e Leonardo Jardim (62) lideram a lista.