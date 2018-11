Abel já venceu e saiu líder do dragão

Treinador foi titular na única vitória do Braga no Dragão, num jogo em que os arsenalistas até roubaram a liderança ao FC Porto

No dia 30 de janeiro de 2005, o Braga visitou pela primeira vez o "novo" Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto. No lado direito da defesa jogou Abel, agora transformado em míster Abel Ferreira; rezam as crónicas que o "lateral" até fez uma exibição competente, mesmo que, naquela noite, tenha apanhado pela frente o sempre imprevisível Quaresma. E foi com o importante contributo do agora treinador que o Braga venceu (3-1) pela primeira e... única vez no Dragão - golos de João Tomás (2) e Wender, que agora comanda a equipa B do Braga.

Na altura orientado por Jesualdo Ferreira, a formação arsenalista também aproveitaram esse triunfo para roubar a liderança ao FC Porto, que tinha partido para essa jornada (19.ª) com um ponto de vantagem. O resultado acabou por precipitar igualmente o despedimento de Víctor Fernández, que cedeu o lugar no banco portista a José Couceiro, ainda que a decisão de Pinto da Costa não tenha tido consequências práticas - o Benfica conquistou o título. Na altura, a liderança do Braga também só durou uma jornada, em virtude da derrota (0-1) que se seguiu em Guimarães.

Mas o maior problema desta história, na perspetiva do Braga, é que nunca mais voltou a vencer no Dragão, somando 10 derrotas e três empates nos jogos que se seguiram. A quase totalidade dos confrontos mais recentes com o FC Porto não deixaram boas memórias aos minhotos, nem tão-pouco a Abel Ferreira, que perdeu os dois jogos que disputou, ambos na época passada, frente à equipa de Sérgio Conceição. Aliás, o FC Porto é mesmo a única equipa em Portugal com a qual Abel soma por derrotas todos os jogos realizados.

No entanto, este sábado, o Braga visita o Dragão com a esperança renovada e reforçada pela atual liderança partilhada precisamente com o seu próximo adversário. Esta não será, porém, a primeira vez que os arsenalistas jogam o primeiro lugar do campeonato num confronto com o FC Porto. Para além do exemplo de 2004/05, o tal ainda com Abel em versão jogador, a equipa minhota experimentou o atual cenário em outras cinco ocasiões, tendo sido bem-sucedido em mais duas, ainda que sempre numa fase muito precoce da temporada: quarta jornada de 2005/06, com Jesualdo Ferreira (empata a zero na Pedreira), e quinta jornada de 2009/10, com Domingos Paciência (triunfo em casa com um golo solitário de Alan).

Nesses jogos, o Braga conseguiu segurar o primeiro lugar do campeonato, sendo obviamente com esse objetivo que voltará a partir para o confronto deste sábado.