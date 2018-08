Abel Ferreira: "Vamos estar mais fortes no campeonato"

Na antevisão do jogo deste domingo com o Santa Clara, Abel Ferreira falou das implicações que a eliminação na Liga Europa irá ter na temporada.

Estado anímico: "O mais importante é percebermos que tudo serve para nos ensinar, sejam vitórias ou derrotas, desilusões ou grandes alegrias. A eliminação é mais uma grande aprendizagem. Um grande guerreiro tem de ter sempre cicatrizes. O que não nos mata torna-nos mais fortes. É um objetivo que está fora, e sabemos que não vamos vencer sempre, mas temos de lutar sempre para vencer."

Problema: "Temos três jogos oficiais, sete golos marcados, cinco golos sofridos. Há um aspeto que temos de melhorar, o defensivo. Já falamos, refletimos, temos de estar mais preparados para a perda de bola, e melhorar na comunicação. Temos de melhorar a eficácia de passe, atacar melhor, decidir melhor no último terço, e estar preparado para as transições dos adversários."

António Salvador, pressão ou motivação? "Foi das primeiras pessoas a chegar ao balneário [no final do jogo com o Zorya] e a puxar pela equipa. Tal como os nossos adeptos. Tivemos dois sinais claros de gente que acredita no que se está a fazer. Não vai ser um objetivo que nos vai tirar do nosso caminho."

Mais forte no campeonato? "Muito honestamente, acredito que sim. Vamos ter mais tempo para preparar os nossos jogos, ainda que preferisse não o ter. Preferia jogar de dois em dois dias. No entanto, vamos ter mais tempo para treinar, para entrar com grande intensidade em todos os jogos do campeonato."