Abel Ferreira: "Temos a mania de colocar a competência em causa"

Na antevisão do jogo com o Nacional, da segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga, Abel Ferreira elogiou as palavras do presidente Rui Alves e reconheceu a importância da partida desta terça-feira.

Importância de vencer: "É um jogo muito importante. Queremos estar aqui [em Braga] na final four da Taça da Liga, mas é preciso passar aos atos. Temos de estar alerta, respeitar o adversário que nos fez dois golos no jogo no campeonato. É uma equipa bem organizada, sai rápido para o contra-ataque. Temos de estar com o foco permanente e encarar este jogo com a intenção de vencer do primeiro ao último segundo. Espero que o público nos ajude, porque tem sido uma peça importante no nosso puzzle".

Possibilidade de bater recorde de Jesualdo Ferreira: "Há orgulho no nosso trabalho, mas o que me interessa é o nosso adversário para este jogo e o que temos de fazer diariamente. Termos a consciência de que só estando nos limites podemos vencer. Ganhar consecutivamente dá muito trabalho, requer muito foco e é desgastante. O Nacional já nos criou grandes dificuldades no campeonato e temos de estar constantemente alerta".



Crise do Nacional: "Gostei de ouvir o presidente do Nacional [em defesa de Costinha]. A veracidade das notícias, de querer sangue é impressionante. A competência dos jogadores e treinador está lá, mas às vezes não há tempo para solidificar processos. Gostei de o ouvir, porque deu crédito e credibilidade a um treinador campeão. Temos a mania de colocar a competência em causa. Claro que temos de ser avaliados pelos resultados, mas também como a equipa joga. O Nacional merece o nosso respeito e temos de estar na máxima força".