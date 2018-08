Abel Ferreira revela: "Dyego Sousa vai ser titular"

Treinador do Braga diz que não é "mágico nem adivinho" para saber da importância do golo apontado há uma semana, na Ucrânia, para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa

Na antevisão do jogo desta quinta-feira, para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, com o Zorya, Abel Ferreira está naturalmente "confiante" de que o Braga vai atingir o objetivo de disputar o play-off, onde encontrará o vencedor do jogo entre o Craiova, da Roménia, e o Leipzig, da Alemanha. "Com um maior conhecimento do nosso adversário, estou convicto das nossas capacidades e que temos de fazer mais um grande jogo. Cada jogo é irrepetível, seja contra quem for o nosso objetivo é jogar sempre do primeiro ao último segundo para vencer", começou por dizer o treinador do Braga na conferência desta quarta-feira.

A equipa está, segundo Abel, pronta para ultrapassar um adversário com quem empatou na primeira mão, a um golo. "Estamos preparados para entrar fortes e intensos desde o primeiro segundo e para fazer golos", assumiu, acrescentando que não é "mágico" nem "adivinho" para dizer da importância que vai ter o facto de ter marcado um golo na Ucrânia, apontado por Ricardo Horta.

"Há um conhecimento do nosso adversário. O plano estratégico foi traçado, temos que ser fiéis à nossa identidade e à nossa forma de jogar. Não alteramos princípios nem comportamentos, quando não tivemos bola teremos de estar atentos ao jogo vertical do nosso adversário. Temos que nos movimentar muito, criar dinâmicas e intensidade quando tivermos bola. E sempre que possível fazer golos", acrescentou o técnico da equipa bracarense que deu uma novidade relativamente ao onze inicial.

Depois da exibição com o Nacional, colorida com dois golos, Dyego Sousa "vai jogar de início". "Tem dado boas respostas, às exigências do treino e do trabalho. Foi recompensado com uma boa exibição, dois golos e uma assistência, pelo que fez pela equipa, amanhã será titular e um dos guerreiros que vai entrar em campo para nos ajudar a atingir objetivo de seguir em frente", revelou Abel Ferreira.