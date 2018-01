Abel Ferreira: o arrepio, as lágrimas de Ricardo e a vez de Rosic

Abel Ferreira, treinador do Braga, fez a antevisão ao jogo com o Rio Ave, da 17ª jornada do campeonato. Lesão de Ricardo Ferreira foi um dos temas abordados.

Vitória sobre o Boavista: "Foi um regresso à normalidade nesta casa, sendo coesos e intensos em cada passe e pressão, jogando como equipa, marcando e defendendo como equipa. O Braga não ganhava ha"algum tempo naquele campo e regressámos à normalidade".

Rio Ave: "Sabemos da qualidade do nosso adversário e que o clube nos últimos anos tem contratado treinadores que valorizam o espetáculo. É uma equipa já com uma filosofia cimentada, será um bom jogo. Estamos preparados e amanhã jogaremos para vencer, do princípio ao fim. Os treinadores podem ter nuances táticas diferentes, mas é sempre uma equipa que gosta de ter a posse de bola, com jogadores fundamentais como Marcelo e Tarantini, entre outros".

Lesão de Ricardo Ferreira: "Deixo uma palavra de solidariedade para o Ricardo. É um guerreiro, sobretudo com qualidade humana. Está a passar por algo que eu passei. Arrepiei-me, mas vamos ajudá-lo. Sei o que sente um jogador: as luzes apagam-se, mas o grupo está solidário com ele. De certeza que chorou, mas faz bem chorar e pode contar connosco. Teve uma lesão que não se controla nos treinos e teremos que encontrar soluções que nos permitam manter a equipa competitiva. Não podemos esconder isso e seguiremos em frente. A minha função será encontrar soluções. O jogo com o Feirense castigou-nos com lesões, com um jogador a ficar parado até ao fim da época (Fransérgio), mas nunca me escondi atrás dessas dificuldades. Por cada guerreiro que cai outro se levantará. Será a vez do Rosic, que também esteve parado vários meses para recuperar de uma fratura numa clavícula. É a oportunidade dele para contribuir para o rendimento da equipa".

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Baixas de Raúl Silva e Ricardo Esgaio: "Sou uma pessoa tranquila, sei aquilo que faço e o que quero. Tenho 24 jogadores desejosos por uma oportunidade e amanhã vamos entrar com uma equipa forte e organizada, intensos e agressivos na circulação, naquilo que tem a ver com as nossas marcações e as nossas zonas de pressão. Vamos seguir firmes e fortes. O jogo mais importante é o próximo, frente ao Rio Ave, e apelo aos nossos adeptos para que estejam connosco nesta luta. Para conquistar é preciso sofrer e, mais do que nunca, contamos com o seu apoio. Noutras alturas em que as coisas não nos correram bem, foram uma força especial, ajudando-nos a conquistar o crédito que esta jovem equipa tem. Alguns caíram, mas quem tem entrado deu sempre uma grande resposta".

Luta pelo pódio: "O nosso objetivo é muito claro: há quatro lugares e vamos lutar por eles. Lutamos por eles em cada treino, não é só nos jogos. É nos treinos que começamos a ganhar. Sendo cada vez melhores nos treinos, melhor estamos preparados para cada jogo. Não vamos ganhar os jogos todos, mas lutaremos sempre por esse resultado. Prometo dedicação e exigência no trabalho, depois veremos no fim do campeonato o que nos toca".