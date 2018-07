Abel Ferreira: "Não admito é que não se preparem para cada treino ou cada jogo"

Abel Ferreira diz ter ensaiado "duas estruturas completamente diferentes" em dois dias e destacou os nomes de Tiago Sá e Lucas, ambos oriundos da equipa B. O Newcastle fecha a pré-época.

Cumprido o teste com o Celta de Vigo, Abel Ferreira manifestou-se satisfeito, sublinhando que a "a equipa está a responder bem". "Estão todos a criar dúvidas e a querer jogar. Dá-me gosto ter testado duas estruturas completamente diferentes em dois dias, com jogadores novos, outros que já cá estavam e ainda outros que vieram da equipa B, como são os casos do Tiago Sá, que jogou contra o Chaves, e do Lucas. Estão a passar confiança e a ganhar pontos, mostrando a todos que temos de estar fortes e alerta. Este Celta de Vigo é muito parecido com a nossa equipa por também gostar de ter a bola, embora defendendo com uma linha de cinco jogadores. Depois mudaram um bocadinho e deu para testarmos outras alternativas, sempre com enorme empenho", comentou.

A rotatividade de opções foi uma das características do Braga na época anterior e, segundo o treinador, será para manter. "Não podes meter apenas 14 jogadores depois de dizeres que contas com 24; tens de ser coerente. Temos jogadores experientes e irreverentes. A identidade desta equipa é uma mistura disso", observou, certo de que dentro de 12 dias, no primeiro jogo da Liga Europa, o Braga se apresentará afinado. "Esforço-me para que todos os jogadores percebam o que têm de fazer em campo e estes jogos são importantes nesse sentido. E também há que dar ritmo aos jogadores, porque vêm aí jogos a eliminar. É bom conviver com essa exigência", referiu. O último ensaio será quarta-feira, frente ao Newcastle.

A terminar, Abel Ferreira justificou a poupança do avançado Hassan. "Está com condicionalismos e estamos a protegê-lo. Mas todos os jogadores têm de conviver com a incerteza do mercado aberto. Podem entrar e sair jogadores. Não admito é que não se preparem para cada treino ou cada jogo", alertou.