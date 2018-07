Abel Ferreira lembra sonho de António Salvador: "Temos de acreditar que é possível"

Treinador do Braga faz balanço positivo da pré-época até ao momento

Abel Ferreira falou esta quinta-feira aos jornalistas sobre a pré-época até ao momento e elogiou os jogos jogadores do plantel. "Está a ser uma pré-época positiva. Os jogadores querem mostrar-se, ganhar um lugar. Todos têm-se esforçado para assimilar ideias e todos percebem que a força está no coletivo. Os jogadores novos estão a adaptar-se muito rapidamente ao espírito e às nossas ideias. Querem ser opções válidas para uma época dura e exigente e todos querem evoluir, crescer e aprender para tornar clube cada vez maior."

Questionado sobre se teria uma equipa mais competitiva, o treinador do Braga lembrou o ano de trabalho que está para trás. "Temos de nos lembrar que há um ano de trabalho e a maioria dos jogadores sabem quais são as grandes ideias, percebem cada vez mais a ideia de jogo. Ontem, com o Bétis, podemos ver a nossa equipa em organização defensiva e transições. Foi isso que treinámos durante a semana e o que solidifica as ideias é o rendimento e os resultados. Com um ano de trabalho, com os jogadores que chegam quer trazem qualidade, mas percebem que partem atrás no conhecimento prévio dos que já cá estão... Mas rapidamente querem apanhar este comoboio, percebem que se joga de forma coletiva, onde ninguém é importante todos são indispensáveis. Temos uma ideia sólida, com identidade e uma ideia de jogo muito forte. Quando jogarmos, seja com quem for, temos de ter este caráter de vencedor. Tem de ser a nossa imagem de marca", sublinhou.

Depois do quarto lugar em 2017/18, Abel Ferreira definiu os novos objetivos, sem esquecer um sonho do presidente do clube. "O grande desafio é superação individual e coletiva. Procurarmos sermos melhores a cada jogo e isso tem-se visto. Os jogadores perceberam isso. Só tendo espírito coletivo é possível fazer algo que ainda não foi feito. O sonho partilhado pelo presidente comanda a vida. Todos os dias temos de encarar cada treino como uma oportunidade. Sabemos que não vamos vencer os jogos todos, mas a nossa obrigação entrar em todos os jogos para vencer. O sonho é até 2021 o Braga ser campeão. Temos de acreditar que é possível. Jogamos com recursos diferentes, mas ambição é ilimitada."