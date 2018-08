Abel Ferreira lembra palavras de Guardiola após vitória sobre o Aves

Treinador do Braga destacou a atitude dos seus jogadores na reviravolta arsenalista frente ao Aves (3-1), na terceira jornada da I Liga.

Reviravolta e vitória: "Esta equipa não me prega sustos, esat equipa dá-me alegrias. Temos de criar um hábito de vitórias e uma pressão positiva. Estes jogadores têm que falar dentro de campo e hoje [domingo] demos uma resposta cabal. Temos que manter sempre a mesma cara. Estar contentes quando ganhamos e estar tristes quando perdemos. Temos que ser equilibrados e acreditar no que fazemos. Acreditar no processo, nos colegas. Mesmo quando o adversário tapou todos os caminhos para a baliza, com a nossa forma de jogar vamos desgastando o adversário. Foram três golos mas podiam ter sido quatro ou cinco. Com este ânimo, com estes adeptos e com estes guerreiros, na nossa muralha, é sempre mais fácil".

Braga na frente com Benfica, Sporting e Feirense: "Normalmente metem-nos entre o oito e o oitenta. Cabe à equipa técnica fazer ver aos jogadores que estamos no início. Vamos continuar a amealhar pontos. Um presidente meu disse-me que devemos olhar para os melhores. Ontem vi um dos melhores treinadores do mundo [Guardiola], de uma das melhores equipas do mundo [Manchester City] ir a casa de um recém-promovido [Wolverhampton] empatar e dizer depois que ganhou um ponto. É um orgulho ser treinador destes jogadores. Aconteça o que acontecer, estamos sempre juntos".