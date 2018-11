Abel Ferreira justifica expulsão: "Tudo o que não seja isto é falso"

Treinador do Braga foi expulso nos momentos finais da vitória sobre o V. Setúbal (2-1) e, em conferência de imprensa, explicou o que aconteceu.

Análise ao jogo: ""O que tenho a dizer é que foi um jogo muito difícil. Nos primeiros dois minutos mandámos a bola à trave, pelo Fransérgio. Fizemos golo, depois sofremos e tivemos mais uma oportunidade, com o Fábio [Martins] isolado. O nosso adversário criou dificuldades nas bolas paradas e no contra-ataque. Foi um jogo muito bem conseguido, sabíamos como seriam as marcações individuais do nosso adversário. Vieram buscar os nossos interiores e nós baixámos o Paulinho. Honestamente, foi um jogo difícil, nada que não tivéssemos previsto, e uma vitória inteiramente merecida".

Elogio ao V. Setúbal: "O futebol é mágico por essa incerteza. Não jogámos sozinhos, o Braga não joga contra ninguém. O Braga respeita muito os adversários, sabe lidar com cada momento do jogo e a verdade é que entrámos muito fortes, a ideia era entrar e fazer golos. Essa oportunidade [golo do V. Setúbal] é precedida de uma infelicidade de um jogador nosso. Era um jogo de dinâmica e de paciência. Faço-vos um desafio: vejam as oportunidades que esta equipa do V. Setúbal concede aos adversários e vejam a quantidade de oportunidades que nós criámos. Além dos dois golos, tivemos o Fábio Martins, o Marcelo [Goiano] e o Esgaio na cara do guarda-redes. Fizemos um jogo sério. Não é fácil ganhar no nosso campeonato. Sabíamos que vinham fazer marcações individuais. Tínhamos duas maneiras de entrar no bloco defensivo: ou em ações individuais, ou em ações coletivas com cruzamentos exteriores. Depois foi preciso meter o Palhinha para dar mais tranquilidade à equipa. Tivemos que nos defender. Defender e saber defender também é jogar bem. E nós jogámos bem".

"Jogos de candidato" e a partida com o FC Porto: "Estes são jogos que nos permitem crescer e melhorar. O que queria pedir aos meus jogadores é que acreditem no nosso trabalho e naquilo que fazemos. Dá-nos muito trabalho esmiuçar até ao último pormenor o que os adversários podem fazer. Esses jogadores começam a ter cada vez mais um mapa mental daquilo que precisamos de fazer. Demos poucas condições ao nosso adversário, fomos contundentes e somámos três pontos, que era o que nós queríamos. Jogo com o FC Porto? É igual aos outros todos, entendo que seja mais mediático para vocês, mas aqui encaramos jogo a jogo, passo a passo, adversário a adversário e vamos dedicar sempre o mesmo tempo à análise dos nossos adversários, mas hoje vamos descansar, recuperar e preparar o próximo jogo"

Dyego Sousa é hipótese para a Seleção Nacional? "Não vou responder, se quiser faça a pergunta ao selecionador".

Expulsão: "Tinha prometido que nunca mais ia ser expulso? Há palavras que raramente digo e duas delas são 'nunca' e 'sempre'. Não é pressão nenhuma, sou de carne e osso como vocês todos, erro como vocês todos e acerto como vocês todos. Não era falta do Wilson, o que fiz foi virar-me e dar um murro no vidro do banco. Tudo o que não seja isto é falso. E foi por isso que fui expulso".