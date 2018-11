Abel Ferreira entre a elite mundial

Treinador do Braga ficou à frente de Rui Vitória, Jorge Jesus e Marco Silva, num ranking liderado por Pep Guardiola. Leonardo Jardim (12.º) é o melhor português de 2018 para a revista inglesa

Abel Ferreira continua a dizer que não dá grande relevância a recordes - frente ao Nacional, bateu mais um, garantindo o melhor arranque de uma época na história do Braga -, mas a verdade é que o trabalho do treinador também começa a ganhar adeptos no estrangeiro.

Desta vez, o nome de Abel Ferreira surgiu em destaque na "FourFourTwo", uma das mais prestigiadas revistas inglesas, que o colocou entre os melhores treinadores do mundo durante o ano de 2018. A presença do treinador arsenalista, que ocupa a 44.ª posição do ranking, é mesmo uma das principais surpresas desta eleição anual, tendo a revista especializada em futebol justificado a escolha com o excelente trabalho que Abel Ferreira realizou ao longo do último ano. "Promovido da segunda para a primeira equipa em abril de 2017, o antigo lateral do Sporting estabeleceu-se rapidamente como um dos mais promissores jovens treinadores da Europa", começa por justificar a revista, que acrescenta mais um parágrafo ao treinador do Braga. "Elogiado pela sua versatilidade tática, devoção pela rapidez e olho para as substituições, acabou 2017/18 de forma soberba, mas começou a nova época ainda melhor, liderando o campeonato", pode ler-se nas páginas da "FourFourTwo".

Abel Ferreira começa a ganhar destaque no panorama internacional pelos excelentes resultados obtidos em Braga, mas é apenas um dos cinco portugueses que integram esta lista cheia de nomes consagrados. Leonardo Jardim (12.º), Paulo Fonseca (22.º), José Mourinho (25.º) e Sérgio Conceição (33.º) são os outros treinadores nacionais que integram as escolhas relativas a 2018, que, na comparação com 2017, perderam Rui Vitória, Jorge Jesus e ainda Marco Silva. Apesar de ter saído recentemente do Mónaco devido a uma crise de resultados, Leonardo Jardim é o português mais bem colocado.

O número um do ranking, que no ano passado foi liderado por António Conte, pertence agora a Pep Guardiola, que na época passada ganhou a Premier League ao serviço do Manchester City - lidera novamente o campeonato inglês, juntamente com o Liverpool. O pódio é completado por Zinedine Zidane (2.º), atualmente sem clube mas que na última temporada conquistou a Liga dos Campeões pelo Real Madrid, e ainda Diego Simeone (3.º), do Atlético de Madrid. Massimiliano Allegri, treinador de Cristiano Ronaldo na Juventus, ocupa a quarta posição.