Abel Ferreira e a imagem no final da derrota na Luz: "Sorriso amarelo, sabem o que é?"

Na antevisão do jogo com o V. Setúbal para a Taça da Liga, Abel Ferreira também respondeu às críticas feitas à equipa pela exibição frente ao Benfica.

Exibição na Luz: "Respeito todas as críticas, porque esse é um dos meus princípios. Assim como lidamos com os elogios, também temos de estar preparados para a crítica. A análise a esse jogo está feita, esta equipa já mais do que uma vez mostrou o seu caracter e exigência. Respeitamos as críticas, desde que não passe a falta de respeito. Mas mesmo nesses casos temos de aceitar e focar no essencial: ser equilibrados em todos os momentos e recordar que em 21 jogos temos apenas duas derrotas com dois adversários à altura do Braga [FC Porto e Benfica]."

Goleada e golos sofridos: "Vínhamos de quatro jogos sem sofrer golos... Já disse e repito: foi um jogo atípico. O nosso objetivo é fazer melhor do que fizemos na época passada e a verdade é que dos quatro primeiros classificados somos os únicos que estamos melhor"

Sorriso no final do jogo para Rui Vitória: "Sorriso amarelo, sabem o que é? Não me ajoelho nem choro nas derrotas, como também não regozijo nas vitórias. Uma das minhas caraterísticas é ser simpático, ainda que respeite a opinião de toda a gente, sobretudo das pessoas que não me conhecem"

V. Setúbal: "Conhecendo o seu treinador, acredito que vão ser super competitivos e sérios. Esperamos dificuldades. Queremos ser uma equipa organiza e focada na vitória. Essa é a nossa intenção, até porque queremos dar uma resposta ao que foi o último jogo. Sabemos o caminho. Cada vez fica mais difícil vencer, mas queremos ser fiéis aos nossos princípios, independentemente dos resultados"

Mercado: "A única coisa que espero e desejo dos meus jogadores é que se foquem naquilo que controlam. O que hoje é verdade, amanhã é mentira. Estou contente com o plantel, tenho uma equipa altamente competitiva, e só peço aos jogadores que estejam focados nas suas tarefas e no seu plano de jogo"