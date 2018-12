Abel Ferreira: "Do Benfica falam, falam, mas..."

Treinador do Braga fez este sábado a antevisão ao jogo com o Benfica, da jornada 14 do campeonato.

A crise do Benfica, apesar das vitórias: "É com confiança que encaramos este jogo, como acontece nas outras partidas. Percebemos o mediatismo, mas controlamos o nosso processo e as nossas tarefas, sabendo o que temos que fazer. Temos confiança e certeza no que temos que fazer contra o Benfica".

O Braga é candidato ao título se continuar na mesma posição no fim da primeira volta? "Eu não vivo com ses. Vivo com o aqui e o agora. Recordo antes o que nos trouxe aqui: um forte jogo coletivo e uma grande força mental para lutarmos contra todas as adversidades e com a certeza do que temos que fazer em campo. Os ses não controlo. Queremos fazer mais e melhor, sempre disse isso. Queremos fazer o que ainda não foi feito e acreditamos que o melhor ainda está para vir. É algo que nos acompanha e que nos vai continuar a acompanhar. Gostamos de desafios e de melhorar a cada dia que passa. Temos que desafiar os melhores".

Falta ganhar mais vezes aos grandes? "Queremos sempre desafiar os nossos limites. Já dissemos mais do que uma vez que pretendemos fazer o que ainda não feito e que o melhor ainda está para chegar. Lutamos com armas diferentes, mas isso não significa que não tenhamos ambição e a mesma intenção. O que vai acontecer, não sei. Falam em teste por nossa culpa. Isso tem a ver com a nossa responsabilidade e rigor, e o nosso trabalho coletivo. É por isso que nos colocam essas questões".

Este é um Benfica inferior? "O que me interessa é a minha equipa e o que temos que fazer. Temos um FC Porto fortíssimo, um grupo experiente e com 14 vitórias seguidas. Temos um Sporting levezinho, com uma identidade boa e a fazer muitos golos. E do Benfica, falam, falam, mas levam seis jogos a ganhar, sem sofrer golos. E temos o Braga no meio. Temos que continuar com esta vontade. Sabendo disto tudo, o mais importante é o que temos que fazer individualmente. Só podemos falar de nós. Estamos prontos para discutir o jogo e o resultado".

O futebol do Benfica não entusiasma? "É uma equipa que tem qualidade. Se calhar tem o treinador que ganhou mais em menos tempo. Só conheço uma equipa que foi campeã com jogadores da formação: foi o Barcelona. Foi a única equipa. Eu próprio também joguei numa equipa assim".

O Braga nunca ganhou na Luz: "Julgo que o Braga já ganhou ao Benfica, fora de casa. Foi no Jamor (1954)? Bom, julgo que nessa equipa até tinha lá um jogador chamado Abel. Foi o que ouvi num programa televisivo. Se o Braga nunca ganhou na Luz, é mais um desafio".

A disponibilidade de Claudemir: "É uma dor de cabeça e quem me dera ter tido essa dor de cabeça contra o Zorya. Os critérios de escolha têm a ver com o comportamento e a estratégia de jogo. Estamos contentes, mas não estamos satisfeitos. Queremos ser cada vez melhores. Os jogadores já sabem qual é a estratégia, mas ainda não sabem quem vai jogar. Vamos apresentar um coletivo forte".

O jogo da Taça, em Setúbal: "Não vai pesar. É mais fácil preparar os jogadores em cima de vitórias. Mostrámos a nossa força técnica, física e sobretudo mental. Só temos que continuar a direcionar todas as nossas energias para o jogo, ajudando a promover o grande espetáculo que é o futebol e o clube. Espero que a equipa de arbitragem também esteja à altura da ambições das duas equipas".