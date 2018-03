Abel Ferreira confirma e explica permanência de André Horta no Braga

Médio é pretendido pelo Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Após a goleada aplicada ao Estoril (6-0), o treinador dos arsenalistas falou sobre a permanência do médio cedido pelo Benfica.

Análise do jogo: "Entrámos muito bem no jogo, as duas primeiras oportunidades são nossas. Depois, o Estoril pegou no jogo, houve momentos em que nos criou dificuldades, em que nos obrigou a recuar. Fui passando a mensagem de que era fundamental ficar com bola para defender contra a qualidade individual do Estoril. O 2-0 e o 3-0 deram-nos outra tranquilidade. A primeira parte tinha corrido muito bem, era importante entrarmos coesos na segunda, manter a posse de bola, continuar de olhos na baliza do adversário. Os objetivos eram simples: continuar com a baliza a zero e ser eficaz. Mas o Estoril teve duas ou três oportunidades. Mas costumo dizer que quando as bolas batem no poste e saem fora é sinal de que estamos a trabalhar bem durante a semana".

Exibições vistosas a título individual: "Um dos meus objetivos é desenvolver individualmente estes jogadores, sabemos que isso vai dar-nos frutos coletivamente. Jogar para ganhar, com um futebol positivo, e é isso que vamos continuar a fazer, no final faremos contas".

Sobre o plantel do Braga: "Já ando no futebol há muitos anos e conseguimos criar um grupo de grandes homens que se respeitam, que conhecem a responsabilidade que têm em envergar esta camisola. Compraram a ideia do treinador e vamos continuar a saber o que queremos. Sabemos qual é o caminho, é uma equipa com 16 jogadores novos. Acredito que no futuro próximo podemos dar alegrias aos nossos adeptos".

Sobre André Horta: "Não o vou perder. É um menino que tenho aqui dentro cheio de talento, que sabe onde tem de melhorar, porque é muito inteligente, que dá dinâmicas diferentes à equipa. Vem de um grande clube [Benfica], sabe qual é o papel dele. Percebeu a necessidade que tínhamos em que ficasse. Ajuda-nos, está comprometido, deixou o lado individual de lado e está numa idade que, ao apostar no projeto desportivo, o financeiro chegará, noutros clubes que lhe vão dar mais visibilidade e, quem sabe, permitir que chegue ao patamar da Seleção".