Abel Ferreira: "A partir do golo faltou-nos o tal upgrade..."

Abel Ferreira analisou a vitória (1-0) do Braga em Tondela.

Exibição

"Foi melhor o resultado do que a exibição. Tenho de ser coerente com aquilo que vejo. Não fomos contundentes como habitualmente no controlo do jogo com a bola. A verdade é que do outro lado tivemos uma equipa que tentou reagir em função do lugar que ocupa na classificação e sabemos que os jogos aqui são muito difíceis. Entrámos bem no jogo, a mandar, controlar, criámos as primeiras oportunidades e fizemos o golo"

Crescimento

"A partir do golo faltou-nos o tal upgrade que eu acho que esta equipa ainda não tem. Quando estamos por cima no resultado, temos de continuar a ser iguais a nós próprios. Por vezes, temos de desafiar os nossos limites e continuar como se o jogo estivesse zero a zero. É certo que do outro lado também temos adversários que reagem, que querem ir atrás dos pontos. Resumindo: foi melhor o resultado do que a exibição"

Substituições

"Dos jogadores que tinha no banco, só podia meter o Palhinha para me segurar, mas eu não gosto de defender para trás. Não gosto de passar essa mensagem aos jogadores. Procurei deixar estar em campo os elementos maiores, mesmo os mais desgastados, porque sabia que o Tondela ia apostar tudo nos cruzamentos. Troquei o Wilson pelo Dyego, e depois, no tempo de compensação, troquei o Horta pelo Fábio. Se metesse o Palhinha, estava a chamar o golo deles"