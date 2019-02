Abel: "FC Porto? Vão ter que fazer títulos com o Braga"

Treinador do Braga fez a antevisão ao jogo com o Chaves, da jornada 21 do campeonato. Falou sobre a partida, mas também abordou os rivais.

Chaves: "Os jogos merecem sempre a mesma cautela e alerta, seja contra quem for. O Chaves vem de um ciclo positivo e tem sido assim connosco. O Chaves vem de duas vitórias moralizadoras e está montado um cenário de dificuldade. Cada vez mais os nossos adversários nos conhecem e nos obrigam a ser melhores, a cada treino e a cada jogo. Toda a nossa energia tem sido canalizada para isso. Gastamos toda a nossa atenção no próximo adversário, Vamos jogar para vencer, do primeiro ao último segundo. Tem sido a nossa toada".

O Braga da segunda parte em Vila das Aves: "Desde que sou treinador do Braga, lidamos com os jogos com pressão positiva, jogando para ganhar. Tem sido a nossa forma de ser e de estar, sabendo que os jogos não são iguais. Ganhámos nas Aves porque na primeira parte fizemos o que devíamos fazer, desgastando o adversário. Na primeira parte, o adversário fechou todos os caminhos para a baliza; na segunda parte, tivemos mais espaços e marcámos. Foi fruto do que fizemos na primeira parte".

Postura do Chaves: "Acredito que o Chaves vai jogar no nosso erro. Foi assim que esteve nos outros jogos. Tem jogadores com muita qualidade e que no início da época teriam outros horizontes. Agora a equipa está a ser bem orientada e atravessa um bom momento, Está montando um cenário de dificuldade. Teremos de cumprir bem as nossas tarefas individuais e coletivas".

Gerir o plantel a pensar no Sporting e Belenenses? "Não. Jogarão os melhores em cada jogo. Temos que ajustar as velas em função do vento. Esse tem sido nosso segredo. Já tivemos esse cenário de dificuldade em novembro e dezembro e será assim até ao fim, encarar cada jogo com responsabilidade e ensejo de vencer. No final do campeonato teremos o que fizemos por merecer. Todo o nosso foco está no adversário de amanhã. E vai ser assim até ao fim".

Tropeção do FC Porto: "Todos os jogos são oportunidades. Eu sei que gostam de fazer títulos com o FC Porto, Benfica e Sporting, mas vão ter que fazer títulos com o Braga, porque jogamos sempre para vencer, seja contra quem for. É esse o nosso foco. Já em dezembro lançaram o campeão, e deitaram outro fora, outro que já estava fora agora já está dentro, mas isto só se vai fechar em maio. Ainda há muitos pontos para conquistar. Vai acontecer muita coisa. E o nosso segredo passar por focarmo-nos nas nossas tarefas e no próximo jogo, ajustando as nossas velas de acordo com o vento. Vamos continuar a desafiar os nossos limites".

Campeonato mais competitivo? "É uma bela pergunta. Mas não vou por aí. Gastqamos a nossa energia naquilo que fazemos. Eu sei que não temos quatro páginas nos diários despoortivos, temos por vezes um quadradinho. Eu sei o que querem que responda, mas não vou falar disso. Eu sei que há equipas atrás de nós em muito boa forma. Mais do que competir com os nossos adveresário, temos de competir connosco próprios, desafiando os nossos limites e sonhos. Há meter tudo lá dentro para depois chegarmos ao fim com a consciência tranquila".

Jogo às 15h00: "É um jogo a uma hora muito interessante para quem quer levar a família ao futebol. Gostamos de jogar com o maior número de adeptos possível e a equipa tem que desafiá-los. Agradecemos o apoio daqueles que têm estado no estádio a horas difíceis, mas queremos crescer a todos os níveis, incluindo nos adeptos. Este horário é muito interessante para quem quer levar a família a apoiar o Braga".