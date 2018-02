Abel entre os que mais ganham e só um treinador fez melhor

Abel ganha mais de metade dos jogos que orienta em Braga, num sinal da qualidade do seu trabalho. Época ficou apenas manchada pela eliminação precoce na Taça da Liga e na Taça de Portugal.

O futebol é títulos, conquistas, vitórias, e em semana de regresso à Liga Europa, com o arranque da eliminatória com o Marselha, Abel Ferreira regressou aos triunfos no campeonato frente ao V. Setúbal, cimentando a sua posição como um dos treinadores mais vitoriosos da história do Braga. Em 43 jogos no comando técnico dos arsenalistas, Abel venceu por 25 vezes, ou seja, em 58,1 por cento das ocasiões. Melhor, em Braga, na relação jogos/vitórias, só mesmo Leonardo Jardim, atual treinador do Mónaco, que venceu 27 dos 46 jogos que orientou na equipa minhota (taxa de sucesso de 58,7 por cento). A diferença de Abel Ferreira para o primeiro lugar é mínima, mas para trás já ficaram treinadores históricos como Domingos Paciência, Sérgio Conceição, Paulo Fonseca, Jorge Jesus, José Peseiro ou ainda Jesualdo Ferreira.

A carreira de Abel Ferreira em Braga tem sido positiva, ainda para mais sendo a primeira experiência do treinador ao mais alto nível, mesmo que esta excelente percentagem de vitórias seja ofuscada pela saída precoce da Taça da Liga (eliminado na fase de grupos pelo V. Setúbal) e da Taça de Portugal (afastado com o Rio Ave). Para esta época, sobra a tentativa de ainda tentar chegar ao terceiro lugar do campeonato (Sporting e Benfica estão a sete pontos...) e de cumprir o novo objetivo propostos por António Salvador para a Liga Europa: qualificação para os quartos de final da competição. Para já, o Braga vai ter pela frente o poderoso Marselha, terceiro classificado da liga francesa, a apenas um ponto do segundo, precisamente o Mónaco de Leonardo Jardim. O sonho europeu continua já na próxima quinta-feira.